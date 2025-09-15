هدى الأتربي: فخورة بالمشاركة في "كلهم بيحبوا مودي" مع ياسر جلال برمضان 2026

نشرت الفنانة هدى الإتربي صورة تجمعها بالفنان ياسر جلال عبر خاصية الستوري من كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" وكتبت عليها "انتظروا دور مفاجأة".



وعبرت الفنانة هدى الاتربي عن سعادتها بتواجدها بين أبطال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مع النجم ياسر جلال والتي تخوض به السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٦.

وقالت الإتربي إن هذا المسلسل هو التعاون الثاني مع الفنان ياسر جلال بعد مشاركتها له في أحداث مسلسل "ضل راجل" وأنها سعيدة بهذا التعاون لأن ياسر جلال يجعل من كل أبطال العمل شركاء للنجاح.

وعن تفاصيل الدور أكدت هدى أنه يحمل الطابع الكوميدي بشكل جديد عليها تماما في أحداث بين الكوميديا والرومانسية والتشويق مع ياسر جلال الذي يجمعهم أغلب المشاهد وأنها سعيدة بالتواجد.بين أبطال هذا المسلسل خاصة النجمة القديرة ميرفت أمين التي تحبها منذ طفولتها.

