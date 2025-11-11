الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
هؤلاء يشاركون أحمد السقا فى فيلم هيروشيما

أحمد السقا
أحمد السقا
أنضم عدد من النجوم لبطولة فيلم هيروشيما، الذى يلعب بطولته النجم أحمد السقا، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، حيث تعاقد كلا من النجوم مى عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربى، عماد صفوت، محمد لطفي، علاء مرسى،  والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة الفيلم الذى تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة، والفيلم انتاج شركة AH  media production للمنتجة ألاء لاشين  بمشاركة ABK media production Bahgat Kamar  .


وبدأ المخرج أحمد نادر جلال معاينة أماكن التصوير حاليا تمهيدا للبدء في تصوير فيلم هيروشميا، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بمجرد الانتهاء من كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة، حيث أن الفيلم يتمضن العديد من المفاجأت من حيث القصة وأماكن التصوير وتكنيك الإخراج والتصوير.

  ويعرض للنجم أحمد السقا مسلسل جولة أخيرة قريبا على الشاشات، ويشارك فى بطولة العمل كلا من أشرف عبد الباقى، اسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، وأخرون، إخراج مريم أحمدى.

