كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يخطف فوزا صعبا أمام تالافيرا في دور الـ32

كأس ملك إسبانيا، حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على نظيره تالافيرا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للملكي تصدى لها كيليان مبابي وسددها بنجاح.

أما الهدف الثاني فجاء في الوقت بدل الضائع، بعدما سجل مانو فاراندو لاعب تالافيرا بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

وعاد كيليان مبابي ليسجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

فيما سجل هدف تالافيرا الأول اللاعب ناهويل أرويو في الدقيقة 80 من عمر المباراة، قبل أن يضيف جونزالو دي رينزو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا بـ كأس ملك إسبانيا

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل مواجهة تالافيرا، والتي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

واستبعد ألونسو، المدافع أنطونيو روديجر، بجانب تيبو كورتوا حارس المرمى، من قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم، من أجل إراحة الثنائي، حيث شهد التشكيل عدة تغييرات بوجود ديفيد خيمينيز في الدفاع، وماستانتونو في خط الوسط، وإندريك وجونزالو جارسيا في الهجوم.

تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا اليوم في كأس ملك إسبانيا

وجاء تشكيل نادي ريال مدريد أمام تالافيرا اليوم في كأس ملك إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيران جارسيا، ألفارو كاريراس، دين هاوسن، ديفيد خيمينيز.

خط الوسط: داني سيبايوس، ماستانتونو، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، إندريك.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد: خوان مارتينيز، فالديبيناس، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، سيسترو، تياجو بياترش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، فران جونزاليس، جافي نافارو.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الانتصار على تالافيرا، من أجل الاستمرار في تحقيق نتائجه الإيجابية والتي بدأت بالانتصار يوم الأحد الماضي على ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك ريال مدريد في جعبته 20 لقبا لبطولة كأس ملك إسبانيا كثالث أكثر نادي حصدًا للقب خلف أتلتيك بلباو بـ24 لقبًا وبرشلونة الأول بـ32 لقبًا.

