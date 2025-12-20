وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يعزيان أسرة السباح يوسف محمد

18 حجم الخط

قدّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء اح محب حبشي، محافظ بورسعيد، واجب العزاء لأسرة السباح الشاب يوسف محمد، وذلك خلال زيارتهما لمنزل الأسرة بمحافظة بورسعيد، معربين عن خالص تعازيهما ومواساتهما في هذا المصاب الأليم.

وزير الرياضة يقدم واجب العزاء في يوسف محمد

وأكد وزير الشباب والرياضة أن فقدان أحد أبناء الرياضة المصرية يُعد خسارة كبيرة، مشددًا على أن الوزارة تقف بجانب أسرة الفقيد وتقدّر ما قدّمه من جهد والتزام خلال مسيرته الرياضية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن حزنه العميق لفقدان الشاب الرياضي، مؤكدًا تقديم كل الدعم الممكن للأسرة ومواصلة تكريم أبناء المحافظة المتميزين في جميع المجالات، خاصة الرياضة.

أشرف صبحي يشيد بإنجاز دورة الألعاب الأفريقية للشباب رغم المشاركة ببعثة رمزية

فيما أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة التي حققها أبطال مصر خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة بدولة أنجولا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما تحقق يعكس نجاح خطط الإعداد والدعم المقدم للشباب، وقدرة الرياضة المصرية على المنافسة القارية بقوة، رغم المشاركة ببعثة رمزية، في إطار استراتيجية إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأنهت البعثة المصرية مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب بتحقيق المركز الثالث في الترتيب العام، في إنجاز جديد يعكس قوة وتفوق الرياضة المصرية على الساحة القارية، ويؤكد نجاح منظومة إعداد الأبطال الشباب.

وحققت البعثة المصرية المركز الثالث بدورة الألعاب الأفريقية للشباب وحصيلة متميزة بلغت 76 ميدالية متنوعة، بواقع 33 ميدالية ذهبية، و23 فضية، و20 برونزية، لتؤكد الحضور القوي لمصر ومكانتها المتقدمة بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتفوقت مصر في الترتيب العام على منتخبات تونس ونيجيريا، إلى جانب منتخب الدولة المستضيفة أنجولا، حيث جاءت تونس في المركز الرابع، ونيجيريا في المركز الخامس، وأنجولا في المركز السادس.

دورة الألعاب الأفريقية

وفي صدارة الترتيب العام، احتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الأول، بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثاني، في منافسات شهدت مستوى فنيًا مرتفعًا ومشاركة قوية من مختلف الدول الأفريقية.

وشاركت مصر في الدورة بأقل عدد من اللاعبين مقارنة بالدول المنافسة، حيث ضمت البعثة المصرية 86 لاعبًا ولاعبة فقط، مقابل 108 لاعبين ولاعبات لبعثة جنوب أفريقيا، و151 لاعبًا ولاعبة لبعثة الجزائر، و137 لاعبًا ولاعبة لبعثة تونس، بينما شاركت الدولة المستضيفة أنجولا بأكبر بعثة ضمت 165 لاعبًا ولاعبة، وهو ما يبرز حجم الإنجاز الذي حققته البعثة المصرية رغم قلة العدد.

وجاءت مشاركة مصر في الألعاب الأفريقية للشباب ببعثة تضم نحو سبع رياضات، شملت: السلاح، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، التايكوندو، الجودو، تنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية، وذلك في إطار دعم أبطال الشباب وإعداد جيل جديد قادر على حصد الميداليات مستقبلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.