مصرع شاب في مصحة إدمان بالجيزة

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه أثناء نقلة لمصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة العجوزة، بسبب توقف عضلة القلب.

كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع شاب مدمن للمخدرات أثناء نقلة لمصحة لعلاج الإدمان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ وتبين وفاة الشاب على يد العاملين بالمصحة، أثناء نقلهم له، وذلك بعد إصابته بسكته قلبيه.

وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات بالواقعة.



إغلاق مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة

على جانب آخر ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة، والقائمين على إدارته وبداخله 75 مدمنا.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام (أحد الأشخاص - بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة "بدون ترخيص") واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف المركز، وضبط القائمين على إدارته، وتبين أنهم 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وأحدهم المدير المسئول.

كما تبين وجود 75 شخصا بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب.

وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات ومجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" – هاتف محمول خاص بأحد المتهمين - 3 سجل دفترى دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطى المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل).

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.