قناة الحياة تنفي صحة إعلان منسوب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت شبكة تليفزيون الحياة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان منسوب إليها، تضمن طلب مقدمي برامج ومُعدين لبرنامج اجتماعي أسري.

وقالت الشبكة في بيان لها: تنفي شبكة تلفزيون الحياة جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليها، يتضمن طلب مقدمي برامج ومُعدين لبرنامج اجتماعي أسري.

أضاف البيان: تؤكد الشبكة أن هذا الإعلان لا يمت لقناة الحياة بأي صلة، ولم يصدر عنها، وان اي إعلانات أو طلبات للتوظيف يتم نشرها علي المنصات الرسمية الخاصة بالقناة دون سواها.

وتابعت: تحتفظ شبكة تلفزيون الحياة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار أو الإعلانات الكاذبة التي تستغل اسم القناة دون وجه حق.

في جانب آخر استضاف مؤخرا برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة الفنان محمد القس الذي سبق وقدم أعمالًا ناجحة من أبرزها مسلسل موضوع عائلي ومسلسل برغم القانون.

محمد القس يقدم برنامج واحد من الناس

ولأول مرة قام الفنان محمد القس بتقديم حلقة برنامج واحد من الناس مرتديا الزي الخليجي.

ويعد هذا الظهور هو الأول للفنان محمد القس ببرنامج واحد من الناس، وتناول اللقاء الحديث في العديد من الأمور الفنية والدراما والسينما وكشف العديد من الأسرار والكواليس.

