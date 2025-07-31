محمد القس يروي لمعتز التوني كيف حقق حلم التمثيل في مصر

كشف الفنان محمد القس في برنامج فضفضت أوي مع معتز التوني عن كواليس أول عمل فني له في مصر.

ويروي القس أنه كان يشارك في عمل يتم تصويره بالإمارات، وعلم أن المخرج هو أحمد الجندي، وبعد أول بروفة طاولة سأله الجندي عن اسمه، فأجابه: “محمد القس”. ليرد عليه الجندي قائلًا إنه لديه عمل له في مصر، وهي جملة اعتاد القس سماعها كثيرًا في السابق دون أن تتحول إلى حقيقة، فقال في نفسه: “يا ما سمعتها”.

لكن بعد يومين فقط، أخبره الجندي بتفاصيل الشخصية التي سيلعبها في المسلسل، وبعد يومين آخرين أرسل له مشهدًا ليقوم عليه ببروفة، وهو ما دفع القس للتعليق قائلًا: “الراجل ده نفسه طويل”.

وبعد انتهاء تصوير العمل في الإمارات، عاد القس إلى السعودية، وبدأ ينسى أمر العمل الذي قال له الجندي إنه في مصر، ولكنه فُوجئ بالجندي لاحقا يطلب المشهد الذي سبق ومنحه إياه، وهو مشهد أول لقاء بين شخصيتي غازي وشاهين.

أرسل القس فيديو له وهو يؤدي المشهد ولم يتلق ردًّا في اليوم الأول، ولا في اليوم الثاني، لكن بعد أربعة أيام، اتصل به الجندي وقال له: “شُفت اللي عملته؟ هو ده اللي تعمله بالحرف"، وأخبره أن المسلسل بطولة ماجد الكدواني.

ورغم حماسه الكبير، فإن ظرفًا صعبًا حال دون سفره، وقد كان التصوير قد بدأ، فيما كان كل فريق العمل على تواصل معه، استنفد القس كل خياراته في محاولة لحل المشكلة، حتى كاد يرفع سماعة الهاتف ليعتذر رسميًا عن المشاركة، لكن قبل ذلك بدقائق، تلقى اتصالًا من أحد زملائه، الذي ساعده في حل الأمر خلال عشر دقائق فقط.

وفي اليوم التالي، توجه القس إلى السفارة، واستخرج التأشيرة، ثم أرسلها مباشرة إلى صناع العمل، وسافر بعدها لمصر لتبدأ بذلك أولى خطواته الفنية في هوليوود الشرق.

وفور وصوله مصر، نزل إلى أحد المولات، ليتفاجأ بوجود فريق العمل بالكامل هناك، فنظر إليهم بدهشة وقال في نفسه: “أنا مش مصدق!” لم يكن يتخيل أن الحلم الذي بدا بعيدًا قد أصبح حقيقة أمام عينيه.

ويسترجع القس ذكرى خاصة سبقت هذه اللحظة بشهرين، حين كان يشاهد أحد أعمال ماجد الكدواني مع والدته، ووقتها قال لها بتأثر: “أنا نفسي أمثل مع الراجل ده.” لترد عليه والدته بكلمات تحمل يقين الأمهات وإيمانهن: “ينولهالك.”، وبالفعل، تحقق الدعاء، وجاءت الفرصة للقس ليشارك في عمل يجمعه بالنجم ماجد الكدواني، وهو مسلسل موضوع عائلي.

وتحدث أيضًا عن أول موقف جمعه بالفنان ماجد الكدواني، حيث كان أول سؤال وُجه إليه من الكدواني هو: “إيه برجك؟” فأجابه القس: “الحمل.” ليرد عليه الكدواني بحفاوة وعفوية قائلًا: “أنت حبيبي”، ولقد اندمج القس سريعًا مع الجميع.

وأكد الفنان محمد القس أن أجواء العمل كانت استثنائية، مشيرًا إلى أن الجميع كان يدعم بعضه البعض، وأشار القس أنه تفاجيء بعد عرض أول حلقتين أو ثلاث من المسلسل، حيث بدأ يلمس التفاعل الجماهيري الكبير حيث كان الجمهور يناديه باسم شخصية غازي ويردد “الإفيه” الخاص بها.

برنامج فضفضت أوي

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

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