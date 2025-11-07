الجمعة 07 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

محمد القس يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم قصر الباشا

محمد القس
محمد القس
كشف الفنان السعودي محمد القس عن تفاصيل شخصيته في فيلمه قصر الباشا مع أحمد حاتم وحسين فهمي ومايان السيد.

وقال القس في تصريح خاص لـ"فيتو" إن طاقم العمل بذلا جهدا كبيرا من أجل تقديم تجربة مميزة للجمهور من خلال فيلم قصر الباشا، مشيرة إلى أنه يظهر بشخصية شريرة، متابعا: "هظهر شرير على خفيف.

قصة فيلم قصر الباشا

فيلم قصر الباشا يُعد تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة.

أبطال فيلم قصر الباشا 

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وانتاج الاء لاشين ويضم نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا وهيثم زيدان.

قصة فيلم قصر الباشا أبطال فيلم قصر الباشا فيلم قصر الباشا

