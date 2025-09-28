تعرف على شخصية محمد القس في المسلسل الخليجي "المحامية"

بدأ مؤخرا عرض المسلسل الخليجي المحامية عبر منصة شاهد، وهو العمل الذي يضم نخبة من نجوم الدراما الخليجية ويطرح أحداثًا مشوقة وفي مقدمة هؤلاء النجوم الفنان محمد القس الذي تألق في عدد من الأعمال الفنية في مصر أبرزهم مسلسل موضوع عائلي ومسلسل برغم القانون.

محمد القس في مسلسل المحامية

ويقدم الفنان محمد القس في مسلسل المحامية شخصية سلطان، وهو مدرس، دائم السعي للسيطرة على من حوله.

ورغم أنه طلق زوجته مها ( لبنى عبد العزيز) إلا أن مشاعره تجاهها لم تنطفئ، ليجد نفسه ممزقًا بين حبه لها ورغبته في فرض نفوذه، حيث يحرمها من أبنائها ويشوه صورتها أمام الجميع.

مواعيد عرض مسلسل المحامية

مسلسل المحامية مكون من 10 حلقات، وتطرح المنصة حلقتين أسبوعيًا من العمل كل يوم خميس، في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل المحامية

مسلسل “المحامية” ينتمي إلى الدراما القانونية، حيث يسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال شخصية مها، التي تقدمها الفنانة لبنى عبد العزيز، وهي محامية تدخل في مواجهات وقضايا نسائية ليست سهلة، وفي ظل هذا تتأثر بماضيها وتدخل في تحديات تؤثر على موازين حياتها.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي، وهو من تأليف نورة العمري وإخراج جاسم المهنا.

