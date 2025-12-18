أحمد ناجي ضيف عمرو الليثي الأحد المقبل في "واحد من الناس"

18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامج واحد من الناس الكابتن أحمد ناجي، حارس مرمى منتخب مصر السابق، للتحدث حول أحوال الكرة المصرية، كما يتحدث عن صدمة خروج منتخب مصر من البطولة العربية، واستعدادات المنتخب الأول لخوض كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وأيضًا مشاركة منتخب مصر في كأس العام ٢٠٢٦، ومن المقرر عرض الحلقة في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على شاشة قناة الحياة.

جوانب من حياة أحمد ناجي

ويتحدث أحمد ناجي عن أنه إلى جانب كونه حارس مرمى فإنه أيضًا شاعر ومطرب وموسيقى، ويتحدث عن تجربته في الغناء، وأنه كان له ألبوم "أحلى المواني" 1989، من كلمات مصطفى الشندويلي وألحان الموسيقار سامي الحفناوي، والذي ظهر للنور في توقيت إصدار أغنية لولاكي لعلي حميدة والتي حققت نجاحا ساحقا، كما يكشف سرت عن علاقته بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وايضًا عدد من دواوين الشعر التي قدمها.

ويكشف أحمد ناجي خلال اللقاء النجاحات التي حققها كلاعب ومدرب لحراس المرمى، ورؤيته لمستقبل حراس المرمي في مصر، وتفاصيل الاغنية التي قدمها للراحل العامري فاروق وعلاقته بالمدرب مانويل جوزيه.

كما يكشف عن رأيه في البطولة العربية والتي أقيمت في قطر وشهدت مفاجأة صادمة بخروج منتخب مصر من دور المجموعات، وردود الفعل الغاضبة وأسباب هذا الخروج ومن يتحمل المسئولية وهل يتفق مع حسام حسن بعدم مشاركته في البطولة بالمنتخب الأول.

كما يتحدث أحمد ناجي خلال برنامج واحد من الناس عن اللاعب محمد صلاح، ويكشف تفاصيل عن زوجته وأم أبنائه عبد الرحمن وأحمد ومريم وأمنية وعلاقته بهم وأيضًا علاقته بوالده، والكشف عما إن كان في أسرته من يشجعون النادي الأهلي أو الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.