انطلاق قافلة طبية مجانية للمواطنين بالبحيرة الإثنين القادم

تعلن محافظة البحيرة عن إنطلاق إحدى أكبر القوافل الطبية المجانية، والتي تنفذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظة، وبالتعاون مع بنك الشفاء المصري، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك اعتبارًا من بعد غدٍ الإثنين.





وأكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، دعم المحافظة لكافة المبادرات الصحية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً الفئات الأولى بالرعاية، مشيدةً بالجهود الوطنية التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ القوافل العلاجية الشاملة بمختلف مراكز المحافظة.





تنفيذ قافلة رمد متكاملة بالوحدة الصحية بقرية أبو السحما بمركز شبراخيت الإثنين القادم

حيث من المقرر تنفيذ قافلة رمد متكاملة بالوحدة الصحية بقرية أبو السحما بمركز شبراخيت يوم الإثنين الموافق ٢٢ ديسمبر الجاري، وتشمل توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية اللازمة، وصرف العلاج بالمجان.

كما سيتم تنفيذ قافلة طبية شاملة بمركز شبراخيت يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ ديسمبر، تضم تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، مع تقديم الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان الكامل.

ويستكمل برنامج القوافل الطبية بتنفيذ قافلة تخصصات متكاملة بالوحدة الصحية بقرية الجنبيهي بمركز حوش عيسى يوم الأربعاء الموافق ٢٤ ديسمبر، تشمل تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى تنظيم قافلة رمد متكاملة بمركز حوش عيسى يوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر.

استهداف الكشف الطبي على أكثر من ٥٠٠٠ حالة خلال القافلة

وتستهدف القوافل توقيع الكشف الطبي على أكثر من ٥٠٠٠ حالة، وإجراء العمليات والتدخلات الطبية اللازمة دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، حيث يتكفل بنك الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية المتخصصة، والأجهزة، والمعدات، وكافة الأدوية اللازمة لإنجاح القوافل.

وتأتي هذه القوافل استكمالًا للجهود المبذولة لدعم المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة، وتأكيدًا على حرص الدولة على توفير رعاية طبية متكاملة لكافة المواطنين، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

