جامعة دمنهور تطلق قافلة خدمية شاملة لدعم أهالي قرية حرارة بحوش عيسى(صور)

أطلقت جامعة دمنهور قافلة تنموية شاملة (صحية، بيطرية، تثقيفية وتوعوية) بقرية حرارة بحوش عيسى، ضمن المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية (بداية وحياة كريمة)؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

يأتي ذلك في إطار التزام جامعة دمنهور المستمر بدورها في خدمة المجتمع وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور وبمشاركة كليات (التمريض، الصيدلة، الطب البيطري، العلوم،التربية، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة).





قياس ضغط وتثقيف صحي لعدد 100 مواطن بالقافلة

وقدمت القافلة الصحية لكلية التمريض خدماتها لـ 65 مواطن من خلال مسح صحي بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري، وتثقيف صحي لـ 35 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، وقضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها، ورعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية.

كما قدمت نصائح حول كيفية التعامل مع النزلات المعوية، والتوعية لـ 40 مواطن بنمط الحياة الصحي والإقلاع عن التدخين وأضرار التدخين السلبي، ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان، وتثقيف صحي عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي.

كما تمت توعية المواطنين عن ترشيد استهلاك الموارد من المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تدريبهم على الإسعافات الأولية، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها، وتم حصر المشكلات التي تواجه أهالي القرية تمهيدا لتقديم الدراسات والحلول العلمية لها مع الجهات المعنية.





إجراء التحاليل الطبية لعدد 150 مواطنا بالقافلة

هذا وقد أجرت قافلة التحاليل الطبية تحاليل ( بول كامل، براز، صورة الدم، سكر بالدم، كوليسترول، دهون ثلاثية، وظائف كبد (SGOT-SGPT)، صفراء بالدم، البومين، وظائف الكلى ( بولينا، كرياتينين، حمض البوليك)، الفيروسات الكبدية ( بي، سي)، جرثومة المعدة، الميكروب السبحي، تحليل حمل ) لعدد 150 مواطن.



فيما صرفت القافلة الدوائية لكلية الصيدلة ما يقرب من 64 صنفا من الأدوية المجانية في مختلف التخصصات لـما يقرب من 76 مواطنا، وتم تقديم النصائح الصحية والتوعوية عن كيفية تناول تلك الأدوية والجرعات الصحيحة.

الكشف على 430 رأس ماشية في تخصصات مختلفة بالقافلة

ووقعت"القافلة البيطرية" لكلية الطب البيطري الكشف البيطري على 90 من الأبقار والجاموس، 35 دواب، 60 أغنام، 200 دواجن في تخصصات الباطنة، و45 من الأبقار والجاموس في تخصص التناسليات، وتم تقديم التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية.

التوعية لـ60 من الأهالي عن أضرار زواج القاصرات والزواج المبكر

وانطلاقا من دور الجامعة التوعوي والمجتمعي قدمت " القافلة التثقيفية لكلية التربية النوعية لما يقرب من 60 من الأهالي عن أضرار زواج القاصرات والزواج المبكر، وخطورة التسرب من التعليم، وأهمية التغذية السليمة وكيفية الاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي.





بينما قدمت قافلة كليتي التربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية أنشطة حركية وفنية باستخدام الوسائل التعليمية، لما يقرب من 160 طفلا، كما تم تدريب بعض التلاميذ على العزف على آلة الكمان وتعريفهم بالمقامات العربية عند قراءة القرآن الكريم.

