غرفة صناعة الجلود تجتمع مع "الدباغة" ومنظمة العمل الدولية لتأسيس مجلس مهارات جديد للقطاع

نظمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا مشتركًا مع غرفة دباغة الجلود ومنظمة العمل الدولية، وذلك لمناقشة سبل التعاون في إنشاء مجلس مهارات لقطاع الجلود ودباغة الجلود، في إطار مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

تطوير صناعة ودباغة الجلود

قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود بـ اتحاد الصناعات المصرية، إن هذا اللقاء يأتي تتويجًا للتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى وضع الأسس الفنية والتنظيمية لإنشاء مجلس مهارات متخصص يخدم قطاعي صناعة الجلود ودباغة الجلود، ويسهم في تطوير القدرات الفنية والعمالية ورفع مستوى الإنتاجية داخل القطاع.

تأسيس مجلس مهارات لتطوير قطاع الدباغة

وأضاف السمالوطي أن إنشاء هذا المجلس يمثل خطوة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية الصناعية، مؤكدًا أن المجلس سيضم ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تكاملًا حقيقيًا في وضع خطط تطوير القطاع وفقًا للمعايير الدولية.



وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية قدمت خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول إطار "مشروع دعم منظومة العمل اللائق والإنتاجية والنقل (PE4DW)"، والدور المنتظر من مجلس المهارات في التخطيط، وتحديد احتياجات سوق العمل، وتصميم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع الجلود بما يتماشى مع متطلبات الصناعة الحديثة.

ومن جانبها، أكدت منظمة العمل الدولية التزامها بتقديم الدعم الفني وتيسير الإجراءات اللازمة لتأسيس مجلس المهارات، وذلك عبر توفير الخبرات الدولية والنماذج العالمية الناجحة في هذا المجال، بما يضمن توجيه الموارد بطريقة فعالة تخدم التنمية المستدامة للقطاع.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق بين الأطراف الثلاثة وعقد اجتماعات لاحقة لاستكمال الخطوات التنفيذية لتأسيس المجلس ووضع جدول زمني واضح للمرحلة المقبلة.

