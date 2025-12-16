حماس: تشريع إسرائيلي يستهدف أونروا خطوة تصعيدية خطيرة ضمن هجمة ممنهجة لتقويض دورها

18 حجم الخط

اعتبرت حركة حماس أن مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بـحظر تزويد مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالخدمات الأساسية تمثل خطوة تصعيدية خطيرة تمس العمل الإنساني الدولي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

حماس: هناك هجمة إسرائيلية ممنهجة ضد الوكالة الأممية

وأكدت حركة حماس في بيانها مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تندرج ضمن هجمة إسرائيلية ممنهجة تستهدف النيل من وكالة أونروا وتقويض ولايتها الأممية، في إطار مساعٍ لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الدور الإغاثي والتعليمي والصحي الذي تقدمه الوكالة للشعب الفلسطيني.

حماس: الاحتلال يعمل على تقويض متعمّد لدور أونروا تجاه الفلسطينيين

وأشارت حماس إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى بشكل متعمّد إلى تقويض دور وكالة أونروا تجاه الشعب الفلسطيني، عبر إجراءات تشريعية وسياسية تهدف إلى شلّ عمل الوكالة وحرمان اللاجئين من الخدمات الأساسية.

حماس تدعو المجتمع الدولي لوقف الاستهداف الإسرائيلي

وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بـوضع حد للاستهداف الإسرائيلي المتعمّد لوكالة أونروا، والعمل على حماية الوكالة وموظفيها وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية في غزة وفق تفويضها الأممي.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا يمس أحد أعمدة العمل الإنساني الدولي.

