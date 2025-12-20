تناول الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، تركيا تكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة

18 حجم الخط

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، اليوم السبت، عن اجتماع مسئولين من تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن قطاع غزة في مدينة ميامي الأمريكية لبحث مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية.

اجتماع ميامي لبحث اتفاق غزة

وجاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، حيث أوضح كتشالي أن ممثلي تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر اجتمعوا بمدينة ميامي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان مثل تركيا في الاجتماع الذي بحث التطورات في قطاع غزة.

وقال كتشالي: "جرى خلال الاجتماع تقييم مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية".

تفاصيل اجتماع ميامي

وأشار إلى أن الاجتماع أكد على "استمرار وقف إطلاق النار الذي تحقق في المرحلة الأولى رغم الانتهاكات، وعلى اكتمال عملية الإفراج عن الرهائن وتوقف الاشتباكات إلى حد كبير".

ولفت كتشالي إلى أن المباحثات ناقشت الترتيبات الكفيلة بضمان إدارة غزة من قبل الفلسطينيين فيها فيما يخص المرحلة الثانية، و"الخطوات المزمع اتخاذها بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليهما في خطة السلام".

وتبادل الوزير فيدان على هامش الاجتماع الآراء مع المسؤولين الموجودين في ميامي في إطار الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب كتشالي.

يذكر أنه في 29 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما خرقت إسرائيل بعض بنوده وماطلت في الانتقال إلى المرحلة الثانية متذرعة ببقاء جندي لها في الأسر بغزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تواصل عمليات البحث عن جثته وسط الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

