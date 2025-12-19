الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

تأييد قرار إخلاء سبيل 11 متهما بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت محكمة الجنايات المختصة رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأيدت قرار إخلاء السبيل.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية.


يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.


تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة العامة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

