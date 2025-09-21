نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعا للأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، لمناقشة واستعراض سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمنطقة وإزالة أي معوقات ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

لتذليل العقبات.. نائب محافظ الدقهلية يتولي رئاسة اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بمطالب واحتياجات المنطقة الصناعية ووضع التوصيات اللازمة بشأنها تمهيدا للعرض على مجلس إدارة المنطقة الصناعية في اجتماعه الدوري المقبل كما تناول الإجتماع بحث ومناقشة عدد من الإجراءات الفنية الخاصة ببعض قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية بجمصة.

تقديم كافة أوجه الدعم للإستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية

وأكد نائب المحافظ على الاهتمام البالغ للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ومتابعته الشخصية لإجراءات تقديم كافة أوجه الدعم للإستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية والعمل الجاد والمستمر من قبل جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لأبناء الدقهلية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في عام الصناعة وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومحمد كلوب ممثلا عن إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل فرع الهيئة العامة للاستثمار، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ومدير ووكيل الاستثمار بالمحافظة، وأعضاء الأمانة الفنية من الجهاز التنفيذي

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة للمنطقة الصناعية بجمصة، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وإزالة المعوقات وإيجاد الحلول الجذرية لأي مشكلات تعوق حركة الاستثمار، وتقديم الدعم الكامل للإستثمار والمستثمرين ودفع عجلة الإنتاج بمصانع المنطقة الصناعية.

وأكد محافظ الدقهلية أن هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة بكافة الجهات التنفيذية التابعة لتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين دعما للإقتصاد القومي ودفعا لعجلة التنمية الاقتصادية وتنشيطا وتشجيعا للصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

