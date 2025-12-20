ضبط 3000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملة تموينية بمركز دمنهور من خلال الإدارة العامة للتجارة الداخلية أسفرت عن ضبط ٣٠٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



تحرير 5 محاضر لعدة مخالفات تموينية بمركز إدكو

وفي سياق متصل، تم تحرير عدة محاضر صحية وتموينية بمركز ومدينة ادكو، شملت التحفظ على 3.5 كيلو فراخ مجمدة، و8 عبوات سجق (بدون بيانات)، وكميات من اللحم المفروم غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محضرين لعرض لحوم مكشوفة، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في أنشطة مختلفة.

إحالة جميع المخالفات للنيابة العامة

وتواصل المديرية حملاتها المستمرة في تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق بكافة مدن وقرى المحافظة لضمان جودة السلع وحماية جمهور المستهلكين، مع إحالة جميع المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وتؤكد محافظ البحيرة إستمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق وجميع مراكز المحافظة، لضمان سلامة السلع الغذائية وحماية المواطنين، والمتابعة الدورية لضبط أي مخالفات.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان جودة السلع الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

