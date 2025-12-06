السبت 06 ديسمبر 2025
العدد (691) من «فيتو» وأبرز عناوينه: بالمستندات..  «فيتو» تكشف عن أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

إجرام‭ ‬بالقانون

بالمستندات..  «فيتو» تكشف عن أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

5 سنوات من الصدمات

الموازنات الأخيرة تحولت من أداة إنقاذ  إلى عبء على الفقراء برعاية مدبولى

بالأرقام..فاتورة الإصلاح الاقتصادى تقهر الغلابة والتضخم يلتهم مدخرات المصريين ومؤشر الديون فى ارتفاع

عصام كامل يكتب: سواق الأتوبيس فى مواجهة الهيمنة الأمريكية

تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس الثانى

حلمى طولان: قادرون على اقتناص كأس العرب

«التعليم» تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2026 بكاميرات المراقبة

إفريقيا أرض السلاح غير المشروع

بالأسماء..جنرالات الموت يشقون طريقهم إلى مناطق الحروب الأهلية تحت رعاية دولية

زلزال أحكام «الإدارية العليا»

انتخابات بلا محاضر تطرح أسئلة مُلحّة عن مشهد الضمانات والنزاهة

صُناع الدراما يرفضون الوصاية: لا نعيش فى المدينة الفاضلة

أزمة تشخيص

أخطاء طبية بالجملة قد تودى بالحياة..المريض فى قفص الاتهام.. وكبار الأطباء يطالبون بالالتزام بالبروتوكولات الدولية

محكم دولة التلاوة طه عبد الوهاب: علقة ساخنة وراء اعتزالى قراءة القرآن الكريم

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

بعد إنهاء أزمة تجنيسهما، الجماهير تحتفي بعودة المصارعين مصطفى حسين وكيشو لمصر

منتخب مصر في مهمة صعبة أمام الإمارات.. الفوز فقط يقرب الفراعنة من بلوغ ربع نهائي كأس العرب.. غياب كريم فؤاد يربك حسابات الجهاز الفني.. وطولان يستقر على التشكيل الأساسي

الإفتاء: يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض وفق هذه الشروط

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

كيف برَّأ الله نسل الأنبياء من عبادة الأصنام؟ أحمد كريمة يجيب

المزيد
