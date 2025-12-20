السبت 20 ديسمبر 2025
"القوادم والحواديت" في معرض الكتاب 2026

غلاف القوادم والحواديت،
غلاف القوادم والحواديت، فيتو
 “القوادم والحواديت” اسم المجموعة القصصية التي تشارك بها الكاتبة والأديبة إيمان سمير فيمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026. 

 

 تقول المؤلفة: إن مجموعتها الجديدة تضم 39 قصة قصيرة، تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة من واقع الحياة المعاصرة، وسوف تعرض في الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعن اختيار عنوان "القوادم والحواديت" قالت: إنه مقتبس من اسم الباب الأدبي والثقافي الذي كانت تعمل به في إحدى الإصدارات الصحفية، مشيرة إلى أن هذا هو الإصدار الثاني لها بعد مسرحية "بلاد راهوت" الصادرة في عام 2021.

 

 وفي وقت سابق عقدت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقرر إقامتها في يناير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي للمعرض، لمناقشة عدد من الملفات التحضيرية المتعلقة بالدورة الجديدة للمعرض، وفي مقدمتها اختيار شخصيتي العام الرئيسيتين.

 وفي نهاية الاجتماع، استقرت اللجنة على اختيار اسم الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على رحيله، تقديرًا لإسهاماته الفريدة في إثراء الأدب العربي والعالمي، وإعلاء قيم الإنسان والحرية والهوية المصرية في أعماله التي ترجمت إلى عشرات اللغات. 

ويأتي هذا الاختيار ليؤكد استمرار تأثير نجيب محفوظ كأحد أبرز رموز الإبداع في التاريخ الثقافي المصري، وصاحب المشروع الأدبي الأهم في رواية التحولات الاجتماعية والسياسية لمصر في القرن العشرين، فقد نجح محفوظ في بناء عالم متكامل من الشخصيات التي عبرت بصدق عن ملامح الإنسان المصري، ليصبح أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وليظل اسمه علامة مضيئة في تاريخ السرد العربي الحديث.

