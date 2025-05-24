أمسية لفرقة الإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية في هذا الموعد

ضمن أنشطة وزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات فى التاسعة مساء غد الأحد ٢٥ مايو الجاري على مسرح معهد الموسيقى العربية.

حفل فرقة الإنشاد الديني

ويضم البرنامج مجموعة مختارة من الأعمال الروحانية والابتهالات التراثية والمعاصرة منها سعينا يا إمام المرسلين، أنا بمدح النبى، عليك سلام الله، أنا مؤمن بالله، اللي إتوعد، الرضا والنور، في حب الله، يا رايحين للنبى الغالى، سكتك سلامة، يا رايحين عند النبى، طالما أشكو غرامى، الدنيا أرزاق، سفينة الحجاج، صلوا على المصطفى، صاحب الملك سبحان الله، نبينا الكريم وأسماء الله الحسنى.

أداء إيهاب ندا، أشرف زيدان، تامر نجاح، سماح عباس، طه حسين، وائل سراج، حسام صقر وولاء رميح وإعداد وتحفيظ الفنان حسام صقر.

فرقة الإنشاد الدينى

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى.

وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.