ثقافة وفنون

وفاة المنشد الديني عبد الحميد الشريف

المنشد الديني عبد
المنشد الديني عبد الحميد الشريف، فيتو

رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، المنشد الديني عبد الحميد الشريف، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة في خدمة الإنشاد الديني والمدائح النبوية.

وفاة الشيخ عبد الحميد الشريف

ونعي عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي الراحل، معربًا عن بالغ حزنه وأسرته "آل التهامي" على هذا الفقد.

وجاء في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الموجه إلى عشاق المدح الشريف ومحبي الله ورسوله ومحبي آل بيت سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن الشيخ عبد الحميد الشريف كان علمًا من أعلام الإنشاد الديني في مصر وواحدًا من أبرز من مدحوا وأنشدوا فأخلصوا، وعاشوا حياتهم في خدمة المدح الشريف، فوضع الله له القبول في الأرض وفي قلوب محبيه".

واختتم التهامي بالدعاء للفقيد، حيث سأل الشيخ ياسين التهامي الله أن "يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهله وذويه وأحبابه الصبر والسلوان". 

ودعا الجميع إلى قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

