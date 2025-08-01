"إنتوا.. قلب الحكاية"، حفل مدرسة الإنشاد الديني بقيادة محمود التهامي بالأمير طاز غدًا

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، مساء غد السبت الموافق 2 أغسطس، حفلًا جديدًا لمدرسة الإنشاد الديني التابعة للصندوق، وذلك بقصر الأمير طاز بالخليفة، تحت إشراف المنشد الشيخ محمود التهامي.

يأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات التي يحتضنها الصندوق ضمن برنامجه الثقافي "انتوا.. قلبُ الحكاية"، والذي يسعى إلى إحياء وتوثيق أشكال التعبير الفني المرتبطة بالذاكرة الثقافية المصرية، ومن بينها فن الإنشاد الديني، الذي يُعد أحد أبرز ملامح التراث الروحي والفني في مصر.

تُعد مدرسة الإنشاد الديني، التي يشرف عليها الشيخ التهامي، من المبادرات الفنية التي يدعمها الصندوق، بهدف إعداد جيل جديد من الموهوبين في هذا المجال، من خلال تقديم تدريب متخصص يجمع بين تقاليد الأداء الفني ومبادئ التجويد واللغة، في إطار أكاديمي منظم.

يُقام الحفل في قصر الأمير طاز، أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والذي يُستخدم بوصفه فضاءً ثقافيًا مفتوحًا لإحياء الفنون التراثية وإتاحتها للجمهور العام، ضمن رؤية تُعلي من قيمة استثمار المباني التاريخية في خدمة الثقافة والإبداع.

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