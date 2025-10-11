طوفان الأقصى أوجع الكيان الصهيوني

منذ اللحظة الأولى وقفت مع المقاومة الفلسطينية، فطالما هناك احتلال فلا بد أن تكون هناك مقاومة، ومن التاريخ نتعلم أن المقاومة قوتها في إيمانها بحقها في الأرض، حقها في تحرير الأرض، بالرغم من عدم تكافؤ المقاومة والمحتل..

في الشقيقة الجزائر ظل أهلها أكثر من مائة وثلاثين عاما يقاومون الاستعمار الفرنسي الذي كان يحصد أرواح الجزائريين حصدا تجاوز المليون والنصف مليون جزائري، لم يكن الإخوة في الجزائر يملكون قوة أو سلاحا يواجهون به الاستعمار، ولكنهم كانوا يؤمنون بحق وطنهم في الحياة، وبعد التضحيات التى قدمها الشعب تحررت الجزائر، لم يخرج أحد وقال ما ذنب الذين ماتوا، أو.. أو.. ألخ.

يقول الأديب الكبير نعيم صبري: المقاومة الفلسطينية أحيت القضية الفلسطينية، وأخرجتها من غياهب النسيان.. وأضاف: الإنسان الحر قادر أن يهزم ألف مرة دون أن ينكسر مرة واحدة.. لقد استطاعت المقاومة الفلسطينية تحرير غزة من الاستعمار الاستيطاني العنصري الاسرائيلي، وحمت الضفة من الضم..

إسرائيل كيان عنصري استيطانى يقوم على التصفية العرقية لشعب كامل هذه هى الخلاصة، والمقاومة الفلسطينية كسبت التأييد الإيجابي للعالم كله والرفض الواضح لعنصرية إسرائيل.. انتهت كلمات الأديب الكبير نعيم صبري التي أراها تعبر عن رؤيتى تماما.

وعلى صفحة الدكتورة عزة هيكل، نشرت كلمات في غاية الأهمية، جاء فيها أن الكيان الصهيوني خسر سبعة آلاف جندي وضباط، وهو رقم ربما يفوق خسائرها في حروب أخرى، وخسر الكيان الصهيوني خمسة وعشرين ألف جندي معاق، وخسر 150 مليار دولار، خسر التطبيع مع العرب الذي كاد يحدث مع عدد من الدول أهمها المملكة السعودية..

خسرت إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية، خسرت إسرائيل سمعتها الدولية، وسقوط الادعاءات بسمعتها الأسطورية، تدهورت العلاقات الخارجية والتجارية ووصل إلى أسوأ فترة في تاريخ الكيان الصهيوني..

خسرت إسرائيل ثقة اليهود بحكومات تل أبيب، خسرت تماما خطتها في الاستيلاء على غزة، خسرت إسرائيل آلاف المنازل خسرت إسرائيل مئات والمجنزرات والذخائر، خسرت هيبتها أمام شعوب العالم، خسرت دعم الرأي العام الغربي..

خسرت إسرائيل أمنها الداخلي واستقرارها وتماسك جبهتها الداخلية، خسرت الكثير من جنرالاتها وقادة نخبتها العسكرية، خسرت صورتها كـ"جيش لا يُقهر"، ضاعت سمعتها في التكنولوجيا التي كانت تتباهى بها..

خسرت قدرتها على الردع في المنطقة، خسرت تحالفاتها الخفية مع بعض دول العرب، خسرت مستقبلها السياسي في المنطقة، وخسرت أعصابها أمام صمود غزة، خسرت مصداقية إعلامها أمام شعبها والعالم، خسرت إسرائيل جيلًا كاملًا من شبابها في حرب عبثية، خسرت صبر المجتمع الدولي عليها، وأخير خسرت ما تبقّى من إنسانيته!

هذه بعض خسائر الكيان الصهيوني، وبسالة الشعب الفلسطيني التي أجبرت الجميع على وقف حرب الإبادة، وكل أهداف نتنياهو فشلت تماما، تذكروا غروره وصلفه عن احتلال غزة، وضمها والضفة للكيان، والقضاء تماما على المقاومة، وأخيرا أود أن أقول إن الجولة القادمة سيكون أبطالها الأطفال الذين شهدوا الإبادة.. وإن وعد الله حق وستعود فلسطين مستقلة حرة عربية.. وتحيا المقاومة حتى تحرير القدس!

