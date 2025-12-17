الإحصاء: 77% زيادة في إجمالي الأجور والتأمينات الاجتماعية خلال 2023 - 2024

18 حجم الخط

كشف نتائج النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2023/ 2024، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 6027 جمعية عام 2023/ 2024.

وأشارت النشرة إلى أن الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي تحتـل المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4462 جمعيـة بنـسـبة قدرهـا 0‚74٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعي 780 جمعـيـة بنـسـبة قدرها 9‚12٪، ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصـلحـة 682 جمعية بنسبة قدرهــا 3‚11٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 103 جمعية بنسـبة قــدرها 7‚1٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين

بلغ إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشروعات الزراعية 56.0 مليار جنيه عام 2023/ 2024 مقــابل 16.1 مليـــار جنيــه عام(2022 / 2023) بزيادة قدرها 248.5٪ موزعة كالتالي:

وبلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 8.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقــابـل 11.1مليـــار جنيــــه عام 2022/ 2023 بنسبة انخفاض قدرها 22.7٪. وذلك نتيجة انخفاض منح قروض (بضمان ودائع ومختلف الأغراض - جارى – وسائل نقل).

وبلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 22.6 مليار جنية عام 2023/ 2024 مقابل 2.0 مليـار جنيــه عــــام) 2022/ 2023 (بزيادة قدرها 1034.6٪ وذلك نتيجة إلى زيادة منح الأنشطة الزراعية الاستثمارية والثروة الحيوانية ومشروعات البنك المركزي الجديدة.

كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجل 24.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024 مقابل 3.0 مليار جنيـه عـام (2022/ 2023) بزيادة قدرها 738.3٪ نتيجة زيادة المنح في الأنشطة الاستثمارية أهمها (تطوير نظم الري والتمويل العقاري) بالإضافة إلى زيادة مشروعات جديدة أهمها ( بنت مصر - طاقة شمسية ) ومشروعات البنك المركزي الجديدة (صغيرة – متناهية الصغر).

وبلغ إجمالى الأجور النقدية السنوية والتأمينات الإجتماعية للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى وبنوك القرى 5.5 مليار جنيه عــام 2023 /2024 مقابل 3.1 مليار جنية عام 2022 /2023 بنسبة زيادة قــدرها 77.0٪.

