الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 10% لشهر نوفمبر 2025

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (263.8) نقطة لشهر نوفمبر 2025، مسجلا بذلك انخفاضًا قدره (-0.2%) عن شهر اكتوبر 2025.



تراجع التضخم في مصر

وأوضح الجهاز أن أهم أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)،مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.4%).



وأضاف، أن هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)،، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2)،مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.0%) لشهر نوفمبر 2025 مقابل (10.1%) لشهر أكتوبر 2025.



أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر اكتوبر 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)، الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)،مجموعة الأسماك والمأكولات البحريـة بنسبة (-0.8%)، مجموعــة الألبــان والجبن والبيـض بنسـبة (-1.2%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).



سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.1%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (2.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%).



سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%).



سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.4%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).



سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعــًا قـدره (0.8%) بسبب ارتفـاع أسعـار مجموعـة العنـايـة الشخصيـة بنسـبة (1.4%)، مجموعـة امتـعة شخصـية بنـسبة (-0.4%).

ثانيًا: التغيــر السنوى (شهــر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2024):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره (-0.05%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-16.4%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.1%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (33.2%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخـرى بنسبة (5.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصـائـر الطبيعـية بنسـبة (11.0%).

2- سجل قسم المشروبات الكحوليـة والدخـان ارتفاعًا قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.1%)، مجموعة الدخان بنســبة (18.0%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (11.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.3%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (17.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (9.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (20.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (15.3%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (31.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (11.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (17.5%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (9.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (9.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (11.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (9.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (11.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (10.0%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (27.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.5%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (21.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (21.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (10.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (8.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (21.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (13.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.3%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (12.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (12.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.5%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (25.3%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (4.1%).

