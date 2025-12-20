السبت 20 ديسمبر 2025
الفرق الطبية بالشرقية تنفذ 81 ألف زيارة منزلية بأيام الجمع والعطلات الرسمية

نفذت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية زيارات منزلية منتظمة على مدار 64 أسبوعًا، اقتصرت على أيام العطلات ونهاية الأسبوع، استهدفت أكثر من 81 ألفًا من كبار السن وذوي الهمم داخل منازلهم.

حيث جرى تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، كما تم تحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيا إلى مستشفيات مديرية الصحة ومستشفيات جامعة الزقازيق، في إطار الحرص على توفير خدمة صحية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية.

صحة الشرقية: تنفيذ 79 ألف زيارة منزلية في 63 أسبوعًا

الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة 

وكشف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن أنه على مدار يوم أمس الجمعة تم تقديم ١٨٥٥ زيارة منزلية لكبار السن و٣٥ زيارة لذوي الهمم فضلًا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاتخاذ اللازم طبيا.

الزيارات من منزل إلى منزل 

وأشار إلى  استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية، حيث تتبع المديرية نظام الزيارات من منزل إلى منزل للمسنين وذوي الهمم.

 الكشف على امراض الجهاز الهضمى 

وقال وكيل وزارة الصحة: "إن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار ٦٤ أسبوعًا بلغت ٨١ ألف و١٨٥ زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، السكر، أمراض القلب، الاعتلال الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة".

تقديم العلاج اللازم 

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى تقديم الفرق الطبية أيضا لخدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

صحة الشرقية: تنفيذ 13 قافلة كشف مجانى على 18,5 ألف مواطن خلال شهر

المهندس حازم الأشمونى 

بدوره ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفا عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

