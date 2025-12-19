عمرو عبد الحافظ: المسار السلمي في الإسلام السياسي يخفي العنف ولا يلغيه

18 حجم الخط

قال عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعات الإسلام السياسي، على اختلاف تنظيماتها، تتفق جميعها على هدف واحد يتمثل في الوصول إلى الحكم، سواء عبر المسار السلمي أو باستخدام العنف، مؤكدًا أن الخلاف الحقيقي بينها لا يدور حول الغاية، وإنما حول الوسيلة الأنسب لتحقيقها.

الجذور التاريخية للازدواجية داخل الإخوان

وأوضح عبد الحافظ أن هذه الازدواجية تعود إلى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين على يد حسن البنا، الذي قدم الجماعة في إطار دعوي سياسي علني، بينما أسس في الوقت نفسه تنظيمًا سريًا مسلحًا عُرف بـ«النظام الخاص»، كانت من بين أهدافه السيطرة على الحكم.

وأضاف أن هذا التكوين أسس لاعتماد مسارين متوازيين داخل الجماعة، أحدهما سلمي ظاهر، والآخر عنيف كامن، جرى تأجيل تفعيله في مراحل تاريخية مختلفة بسبب قوة الدولة ومؤسساتها، وليس نتيجة رفض مبدئي للعنف.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن هذا الواقع أدى لاحقًا إلى ظهور تنظيمات إسلامية أخرى انتقدت الإخوان لما اعتبرته اكتفاءً بالمسار السلمي، واعتمدت العنف طريقًا وحيدًا لتحقيق ما تصفه بالتمكين، ما أوجد تنافسًا حادًا داخل دائرة الإسلام السياسي الواسعة، بل وداخل جماعة الإخوان نفسها.

الإخوان تتصدر الربيع العربي وتحصد سخط عالمي

ولفت عبد الحافظ إلى أنه بعد أحداث 30 يونيو، برز انقسام واضح داخل جماعة الإخوان بين جبهة تسعى إلى توسيع استخدام العنف ضد الدولة المصرية، وجبهة أخرى تتحفظ على هذا الخيار خشية تبعاته السياسية والأمنية، دون أن يعني ذلك رفض العنف من حيث المبدأ.

وأضاف أن تجارب ما عرف بثورات الربيع العربي عمّقت هذا الجدل، حيث استخدم أنصار المسار السلمي وصول الإخوان إلى الحكم في مصر وتونس كدليل على فاعلية هذا النهج، بينما اعتبر أنصار المسار العنيف سقوط حكم الإخوان لاحقًا برهانًا على فشل السلمية.

وأوضح أن تطورات المشهد الإقليمي والدولي جرى توظيفها في هذا الصراع، سواء من خلال الاستدلال بتعثر أو نجاح تجارب العنف في سوريا، أو عبر المواقف الدولية المتناقضة، مثل التلويح بتصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا مقابل رفع التصنيف عن أطراف أخرى، وهي مواقف يستغلها أنصار العنف للتأكيد على روايتهم بأن العالم لا يعترف إلا بمن يملك القوة.

واختتم عبد الحافظ تصريحه بالتأكيد على أن العنف يظل مسارًا معتمدًا داخل جميع جماعات الإسلام السياسي، إما كخيار وحيد ومعلن لدى بعض التنظيمات، أو كخيار مؤجل ومختبئ خلف خطاب سلمي لدى تنظيمات أخرى، وهو ما يفسر استمرار الجدل والصراع داخل هذا التيار دون حسم نهائي.

