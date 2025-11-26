متخصص في الإسلام السياسي يكشف سبب مهاجمة الإخوان للدولة المصرية

18 حجم الخط

كشف الباحث هشام النجار، المتخصص في شئون تيارات الإسلام السياسي بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، أن تصعيد جماعة الإخوان الإرهابية ضد مؤسسات الدولة مع كل استحقاق دستوري يأتي وفق خطط التنظيم الدولي للجماعة، بدعم ورعاية دولية وإقليمية، تستهدف إخضاع مصر والمنطقة العربية لحكمها لعشرات السنين على غرار ما قامت به الثورة الخومينية في إيران، وهو مخطط يعتمد على تقويض بنية الدولة وهدم مؤسساتها وتفكيك جيوشها وتغيير هويتها.

وقال النجار في تصريحات لـ«فيتو»: إن الاعتقاد بأن الجماعة وصلت للحكم عبر نتائج انتخابية «وهم»، موضحًا أن تلك النتائج جاءت في سياق حالة الفوضى التي عملت الجماعة على نشرها، من خلال مظاهرات عناصرها من جهة، ومن خلال النشاط المسلح لحلفائها التكفيريين من جهة أخرى.

وأشار إلى أن انتهاج الإخوان للعنف عقب إزاحتهم بثورة شعبية يؤكد طبيعة الجماعة وسعيها الدائم لاستخدام القوة المسلحة لمؤازرة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف النجار أن الجماعة سعت في عام حكمها إلى تنفيذ مخطط خارجي للسيطرة الكاملة على الدولة، عبر تحالف وصفه بـ«الشيطاني» مع التكفيريين، ومع إخفاقهم خلال عامين لجأوا لتنفيذ عمليات تستهدف المسلمين والأقباط لإيجاد بيئة طائفية صالحة لتمددهم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في مارس 2018 من سيناء «الاقتراب من القضاء الكامل على خوارج العصر» من داعش والقاعدة والإخوان، بعد معارك طويلة خاضتها القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح النجار أن مكاشفة القيادة السياسية للشعب أفشلت مخطط القوى الطامعة في استخدام وكلاء بالداخل للوصول إلى الحكم وتنفيذ أجندات خارجية، مؤكدًا أن مصر انتقلت من مرحلة الفوضى والاستنزاف إلى مرحلة امتلاك زمام المبادرة وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة.

وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية (2014 – 2024) مثلت عبورًا ثانيًا للدولة المصرية، استطاعت خلاله تحصين جبهتها الداخلية والحفاظ على مؤسساتها الصلبة، وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية، بالتزامن مع التقدم في برامج التنمية، رغم ما يواجهه الإقليم من صراعات وانفلات أمني وتدخل الميليشيات المؤدلجة.

وأوضح الباحث أن أسباب هجوم الجماعة المستمر على مصر، والمرتبط بكل استحقاق دستوري أو خطوة تنموية، تعود إلى كونها جماعة مهزومة ويائسة ومعزولة، لا تملك إلا مهاجمة أي مظهر من مظاهر النجاح.

وأشار إلى أن كل تقدم تحققه الدولة المصرية سياسيًا أو اقتصاديًا أو سياحيًا أو ثقافيًا يعد «تكريسًا لهزيمة الجماعة»، ويؤكد أنها «جماعة منتهية وعميلة لفظها الشعب»، بينما تمضي الدولة في طريق الاستقرار والنهضة وصون استقلال قرارها الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.