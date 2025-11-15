في لفتة إنسانية مؤثرة، مصطفى حسني يُقبِّل يد متسابق في «دولة التلاوة» (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت إحدى حلقات برنامج «دولة التلاوة» لفتة إنسانية مؤثرة عندما صعد الداعية الإسلامي مصطفى حسني إلى المتسابق محمد أحمد حسن بعد انتهاء تلاوته، وقبّل يديه قائلًا: «متحرّمنيش أوصل لسيدنا الشيخ»، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

تلاوة تبهر لجنة التحكيم

وقدّم المتسابق محمد أحمد حسن تلاوة مميزة أمام لجنة التحكيم، التي أبدت إعجابها بجودة الأداء وإتقان الأحكام.

وجاءت التعليقات مشجّعة، حيث أثنى المحكمون على جمال الصوت، وتمكن المتسابق من المقامات، وحضوره الهادئ أثناء التلاوة.

برنامج «دولة التلاوة».. انطلاقة قوية وجوائز كبرى

انطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في تمام التاسعة مساءً، ويُعرض أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت عبر قنوات الحياة، CBC، الناس، مصر قرآن كريم، منصة Watch It

ويُعد البرنامج أضخم مسابقة لاكتشاف مواهب التلاوة في العالم العربي، حيث يتنافس المشاركون على جوائز ضخمة تُمنح لأفضل الأصوات التي تُجيد أحكام التلاوة والمقامات الصوتية.

إقبال غير مسبوق في التصفيات

شهدت التصفيات التمهيدية إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر.

وبعد مراحل متعددة من التصفية والاختبارات الدقيقة، تم اختيار أفضل 32 قارئًا لخوض المنافسة في الحلقات النهائية.

وتشرف على مراحل التصفية لجنة علمية تابعة لوزارة الأوقاف، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

لجنة تحكيم من كبار علماء القراءات

يضم برنامج «دولة التلاوة» لجنة تحكيم رفيعة المستوى، تضم نخبة من أبرز القامات الدينية والصوتية الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، القارئ الشيخ طه النعماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.