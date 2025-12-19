السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أعراض بطانة الرحم المهاجرة وطرق العلاج المختلفة

بطانة الرحم المهاجرة،
بطانة الرحم المهاجرة، فيتو
18 حجم الخط

تعد حالة بطانة الرحم المهاجرة "Endometriosis" من الأمراض المزمنة التي تلازم المصابات بها مدى الحياة، مسببة آلاما حادة ومستمرة قد تعيق ممارسة النشاطات اليومية. 

كيفية تميز آلام بطانة الرحم المهاجرة؟

لا تقتصر أعراض هذا المرض على آلام الدورة الشهرية التقليدية، بل تمتد لتشمل مروحة واسعة من الآلام المعقدة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ومن أبرزها:

  • تقلصات حادة وغير محتملة أثناء الدورة الشهرية.
  • آلام مزمنة في منطقة الحوض وتشنجات في قاعه.
  • آلام أثناء أو بعد الجماع.
  • مشاكل هضمية تشمل الغثيان، الإمساك، أو الإسهال.
  • انتفاخ شديد في البطن، خاصة خلال فترة الطمث.

ويعد "عسر الطمث" هو العرض الأكثر شيوعا، حيث كشفت الدراسات أن 64% من المراهقات المصابات يعانين من دورات شهرية مؤلمة للغاية، فلا ينبغي للألم أن يعجز السيدة عن العمل أو الدراسة؛ فإذا كان الألم يمنع من ممارسة الحياة الطبيعية، فهذا مؤشر يستوجب استشارة الطبيب فورا.

وتحدث الإصابة عندما تنمو أنسجة مشابهة لبطانة الرحم خارج الرحم، ورغم أن منطقة الحوض (خلف الرحم وجدار الحوض الجانبي) هي المكان الأكثر شيوعا، إلا أن هذه الأنسجة قد تهاجم أي مكان في الجسم، مما يسبب آلاما في:

  • الظهر والجوانب.
  • الصدر والرقبة والحجاب الحاجز.

والتأخر في التشخيص قد يؤدي إلى تطور المرض ليؤثر على الصحة النفسية، والخصوبة، ووظائف قاع الحوض.

شدة الألم لا ترتبط دائما بمدى تفاقم المرض، وففي حين توجد أربع مراحل للمرض (من الأولى السطحية إلى الرابعة العميقة)، قد تعاني مصابة في المرحلة الأولى من آلام مبرحة، بينما لا تشعر مصابة في المرحلة الرابعة بأي وجع، ولا تكتشف إصابتها إلا عند مواجهة صعوبات في الإنجاب.

أمراض تتشابه في أعراضها مع بطانة الرحم المهاجرة

نظرا لتداخل الأعراض، غالبا ما يتم الخلط بين بطانة الرحم المهاجرة وحالات أخرى مثل:

  • متلازمة القولون العصبي (IBS).
  • ألياف الرحم أو تكيس المبايض.
  • التهاب المثانة الخلالي أو التهاب الحوض.

ويعتمد الأطباء في التشخيص على ثلاث ركائز أساسية: تحليل طبيعة الألم وتوقيته، الفحص البدني لرصد أي تكتلات، والتاريخ الوراثي (حيث تزداد احتمالية الإصابة بمعدل 7 إلى 10 أضعاف إذا كانت هناك صلة قرابة من الدرجة الأولى مع مصابة أخرى).

استراتيجيات العلاج والتعايش مع بطانة الرحم المهاجرة

علاج بطانة الرحم المهاجرة يجب أن يصمم خصيصا لكل حالة بناء على أهدافها الصحية (مثل الرغبة في الإنجاب)، وتشمل خيارات العلاج:

  • التدخل الطبي، عبر المثبطات الهرمونية، حبوب منع الحمل، أو التدخل الجراحي لاستئصال الآفات.
  • ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب.
  • تمارين قاع الحوض، مثل اليوجا، ويفضل أن يكون ذلك تحت إشراف مختص.
  • الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمحفزة للالتهابات.
  • إدارة التوتر، عبر التأمل وتقنيات الاسترخاء، لأن الضغوط النفسية تزيد من حدة الشعور بالألم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطانة الرحم المهاجرة الام الدورة الشهرية اعراض بطانة الرحم المهاجرة الأمراض المزمنة التهاب المثانة التهاب المثانة الخلالي بطانة الرحم متلازمة القولون العصبي

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

ضياء رشوان يكشف حقيقة لقاء السيسي ونتنياهو وقصة صفقة الغاز مع إسرائيل

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

هل تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا خلال رمضان؟ شعبة القصابين توضح

أعراض بطانة الرحم المهاجرة وطرق العلاج المختلفة

القضية الثامنة، الفيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الذباب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

«دولة التلاوة» يعلن نتائج الحلقة 11 وتأهل أبرز المتسابقين للمرحلة المقبلة

برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads