الجمعة 19 ديسمبر 2025
رياضة

أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها مساء غدٍ السبت على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

قائمة الزمالك أمام حرس الحدود 

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - زياد مدحت – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – آدم كايد – أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها غدًا السبت على ستاد  المقاولون العرب، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك تعادل مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى للبطولة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يلتقى الزمالك مع حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر.

ads