سوريا ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر

رحبت سوريا اليوم الخميس، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر"، فيما اعتبر وزير الخارجية أسعد الشيباني أن هذه الخطوة تمثل نجاحا للدبلوماسية السورية.

إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية

ووصف الشيباني عبر منصة إكس هذه الخطوة بالمسئولة، معتبرا أنها تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.

كما بارك للشعب السوري هذا الإنجاز التاريخي، معتبرا أنه انتصار للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، "رحبت دمشق بتصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء قانون عقوبات قيصر"،

مرحلة من التحسن في حركة الاستيراد وإعادة الإعمار

واعتبرت أن "تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون "عقوبات قيصر" يؤسس لمرحلة من التحسن في حركة الاستيراد وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري".

وأقر مجلس النواب الأمريكي، فجر اليوم الخميس، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للعام 2026، والذي يتضمن بندا يلغي عقوبات "قيصر" التي كانت مفروضة على سوريا.

معاقبة أركان نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على تهم تتعلق بجرائم حرب

يذكر أن الكونجرس الأمريكي كان قد أقر قانون "قيصر" في 11 ديسمبر 2019 لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على تهم تتعلق بجرائم حرب ضد المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

