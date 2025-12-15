الاتحاد الأوروبي: روسيا ستدفع ثمن الدمار بأوكرانيا ونحذر من الفراغ الاستراتيجي بسوريا

18 حجم الخط

حذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، من تداعيات أي تراجع أو تقاعس في التعامل مع سوريا، مؤكدة أن عدم تحرك الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فراغ سياسي وأمني ستسارع أطراف أخرى، وفي مقدمتها روسيا، إلى ملئه، بما يعزز نفوذها في المنطقة على حساب المصالح الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تعزيز موقف أوكرانيا التفاوضي وتوفير ضمانات أمنية قوية ومستدامة

وشددت كالاس على أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا أوروبيًا أكبر لـ أوكرانيا، لا سيما على مستوى تعزيز قدرتها التفاوضية في أي مسار سياسي مقبل، إلى جانب توفير ضمانات أمنية قوية تحول دون تكرار العدوان، وتمنح كييف القدرة على حماية سيادتها واستقرارها على المدى الطويل.

أوكرانيا وحدها صاحبة القرار في أي تسوية سياسية ورفض أوروبي للمساواة بين المعتدي والضحية

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن دولة أوكرانيا وحدها من تملك الحق في تحديد شروط أي تسوية سياسية، مشددة على أن الموقف الأوروبي يرفض تمامًا أي طرح يساوي بين روسيا بوصفها دولة معتدية وأوكرانيا كضحية للعدوان، معتبرة أن هذا المبدأ أساسي في الحفاظ على قواعد النظام الدولي.

عقوبات أوروبية جديدة تستهدف شريان روسيا المالي وملاحقة متواصلة لأسطول الظل

وأعلنت كالاس أن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطع الشرايين المالية لروسيا، مؤكدة أن بروكسل ستواصل ملاحقة ما يُعرف بأسطول الظل الروسي المستخدم في الالتفاف على العقوبات، ومشددة على أن الضغط الاقتصادي سيبقى أداة رئيسية في مواجهة موسكو.

دعم أوكرانيا مكلف على المدى القصير لكن انهيارها سيكلف أوروبا أضعافًا

وأقرت كالاس بأن دعم أوكرانيا يحمل كلفة اقتصادية وسياسية، لكنها شددت على أن ترك أوكرانيا تسقط سيكون أكثر كلفة بكثير على أوروبا، سواء من حيث الأمن أو الاستقرار أو تداعيات ذلك على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

لجنة المطالبات الدولية وسجل الأضرار يتلقيان عشرات الآلاف من طلبات التعويض

وكشفت مسؤولة السياسة الخارجية أن لجنة المطالبات الدولية الخاصة بأوكرانيا وسجل الأضرار المرتبط بها تلقيا أكثر من 80 ألف طلب تعويض، في خطوة تهدف إلى توثيق الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات نتيجة الحرب.

الاتحاد الأوروبي يؤكد أن روسيا ستدفع ثمن الدمار الذي لحق بالمنازل والمدارس والمستشفيات بأوكرانيا

وأكدت كالاس أن روسيا لن تفلت من دفع ثمن الدمار الواسع الذي ألحقته بالمنازل والمدارس والمستشفيات في أوكرانيا، مشددة على أن المحاسبة ستشمل الأضرار المدنية والإنسانية، وأن العدالة ستظل جزءًا لا يتجزأ من أي تسوية مستقبلية.

تفهم أوروبي لمخاوف بلجيكا بشأن مصادرة الأصول الروسية واستعداد لتقاسم المخاطر

وفي ختام تصريحاتها، أوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يتفهم مخاوف بلجيكا المتعلقة بملف مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مؤكدة استعداد بروكسل لمشاركة الأعباء والمخاطر القانونية والاقتصادية الناتجة عن هذا الملف، في إطار موقف أوروبي موحد.

