الشيباني: إسرائيل تحتل أجزاء من سوريا ولا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق معها

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري
قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إن سياسات إسرائيل تمثل عاملا مقلقا بالنسبة لاستقرار سوريا.

 

الشيباني: إسرائيل تحتل أجزاء من سوريا ولا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق معها

وأضاف أسعد الشيباني خلال جلسة حوارية عقدها مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك بمنتدى الدوحة: "كسبنا دولا داعمة لاتفاق أمني مع إسرائيل، أبرزها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الخط الأحمر في أي اتفاق أمني مع إسرائيل هو مسألة الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر 2024".

وأكد الشيباني على أن سياسات إسرائيل تمثل عاملا مقلقا بالنسبة لاستقرار سوريا، مضيفا: "ملتزمون باتفاقية 1974 وبالنهج الذي نقوم به بوساطة الولايات المتحدة".

 

 

ولفت إلى أن "إسرائيل تحتل أجزاء من سوريا ولا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق معها"، مضيفًا: "نريد من إسرائيل الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية".

ومن جهته، قال المبعوث الأمريكي توماس باراك خلال المنتدى: "كل قرارات الغرب بشأن الشرق الأوسط منذ سايكس بيكو كانت خاطئة".

وأضاف باراك: "الرئيس ترامب اتخذ قراراته بشأن سوريا بعد دراسة معمقة وارتأى منح الفرصة للرئيس (السوري أحمد) الشرع".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، البدء اليوم في مناورات عسكرية في جبل الشيخ ومزارع شبعا.

 

معلومات عن مزارع شبعا

ومزارع شبعا، منطقة زراعية حدودية تقع جنوب شرق لبنان ضمن قضاء حاصبيا، على الحدود مع الجولان السوري. تحتل موقعا إستراتيجيا يطل على جبل عامل والجليل الأعلى وسهول البقاع وحوران والحولة، وتضم 14 مزرعة رئيسية احتلتها إسرائيل عام 1967.

