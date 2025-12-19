الجيش العراقي ينفذ إنزالا جويا في سوريا، ما القصة؟

18 حجم الخط

ذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنها نفذت عملية إنزال جوي ناجحة في الأراضي السورية، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي.

إنزال جوي عراقي في سوريا



وأشارت قيادة العمليات المشتركة في بيان اليوم الجمعة، إلى أن تلك العملية جرت بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم من "التحالف الدولي" لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر البيان أن العملية نُفذت "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة"، من خلال قوة جوية تابعة لخلية "الصقور الاستخبارية" في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية.

عملية استهداف عناصر من داعش

وأضاف البيان: "تمكّنت القوة المحمولة جوا، وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية وبدعم فني ولوجستي من التحالف الدولي، من تنفيذ إنزال جوي شمال شرقي سوريا والقبض على الشخصَين المطلوبين لصلتهما بتنظيم داعش".

وأكّدت القيادة أن "مثل هذه العمليات النوعية التي يُنفذها أبطال الأجهزة الأمنية تعزز قدرة الدول على مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتحمي المصالح الوطنية".

عمليات تنظيم داعش في سوريا

يأتي ذلك بالتزامن مع نشاط تنظيم داعش في الأراضي السورية وتنفيذ ضربات ضد القوات السورية والقوات الأمريكية.

وفي السياق ذاته، أكد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أن الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية وسورية في مدينة تدمر التاريخية السورية، يوم السبت الماضي، أصاب قلب القوات الأمريكية والفصائل السورية المسلحة المعارضة للتنظيم.

وبحسب وكالة "رويترز"، اتهم تنظيم داعش في مقال نشره على قناته على تطبيق "تليجرام" أمس الخميس، الولايات المتحدة وحلفاءها في سوريا بتشكيل جبهة واحدة ضده".

واستخدم "داعش" لغة دينية لتصوير الهجوم على أنه لحظة حاسمة من أجل بث الحماسة في نفوس أنصاره، لكنه لم يعلن صراحة المسئولية عنه.

