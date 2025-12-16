الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط أدوية بيطرية ولقاحات غير صالحة في حملة تفتيشية بالبحيرة

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

نجحت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين، في توجيه ضربة قوية لمروجي الأدوية واللقاحات غير المرخصة بنطاق المحافظة، ​في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على سوق الأدوية البيطرية وحماية الثروة الحيوانية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتنفيذًا لتوجيهات  علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ​وبتكليف من  الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة.

​تفاصيل الحملة والضبطيات

​استهدفت الحملة التفتيشية عددًا من المراكز البيطرية غير المرخصة والمملوكة لغير الأطباء البيطريين، بمشاركة فريق عمل متخصص ضم كلًا من: الدكتور أحمد طنطاوي،  الدكتور عماد النجار،  سامي عبد الحميد، ووائل أبو الروس.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من العبوات من الأدوية واللقاحات البيطرية المتنوعة، و​رصد كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير المرخصة بوزارة الزراعة، و​تحريز مواد بيطرية غير صالحة للاستخدام، والتي يمثل تداولها خطرًا مباشرًا على الثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.

​الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها

​ تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، مع استمرار حملات التفتيش المفاجئة بجميع مراكز المحافظة لضبط سوق الدواء البيطري، والتأكد من ممارسة المهنة من خلال الأطباء المتخصصين والمنشآت المرخصة فقط، لضمان وصول دواء آمن وفعال للمربين داخل نطاق محافظة البحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الطب البيطري بالبحيرة سوق الادوية البيطرية الأدوية الثروة الحيوانية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 7 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

بالتفاصيل، طرح أراض استثمارية طبية وتعليمية

مرعب.. لحظة سقوط حاويات قطار طوخ (فيديو)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

بعد فتح التقديم، ضوابط وخطوات التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads