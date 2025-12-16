ضبط أدوية بيطرية ولقاحات غير صالحة في حملة تفتيشية بالبحيرة

18 حجم الخط

نجحت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين، في توجيه ضربة قوية لمروجي الأدوية واللقاحات غير المرخصة بنطاق المحافظة، ​في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على سوق الأدوية البيطرية وحماية الثروة الحيوانية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ​وبتكليف من الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة.

​تفاصيل الحملة والضبطيات

​استهدفت الحملة التفتيشية عددًا من المراكز البيطرية غير المرخصة والمملوكة لغير الأطباء البيطريين، بمشاركة فريق عمل متخصص ضم كلًا من: الدكتور أحمد طنطاوي، الدكتور عماد النجار، سامي عبد الحميد، ووائل أبو الروس.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من العبوات من الأدوية واللقاحات البيطرية المتنوعة، و​رصد كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير المرخصة بوزارة الزراعة، و​تحريز مواد بيطرية غير صالحة للاستخدام، والتي يمثل تداولها خطرًا مباشرًا على الثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.

​الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها

​ تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، مع استمرار حملات التفتيش المفاجئة بجميع مراكز المحافظة لضبط سوق الدواء البيطري، والتأكد من ممارسة المهنة من خلال الأطباء المتخصصين والمنشآت المرخصة فقط، لضمان وصول دواء آمن وفعال للمربين داخل نطاق محافظة البحيرة.

