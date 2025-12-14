18 حجم الخط

أصبح الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضية التابعة لليونسكو، بعد معركة من القوة الناعمة المصرية والعربية للفوز بهذا المنصب الرفيع دوليًّا، والأهم في قطاع الرياضة بالمنظمة الأممية.. الأمم المتحدة.

سعدت بكلمة الوزير أمام حشد دولي بأحد فنادق القاهرة أمس، تعاطى الوزير مع كل من كان وراء النجاح المصري، بدءًا من إجراءات الترشح والاختيار ودور المجموعة العربية ووزارة الخارجية وأطراف أخرى، كانت دافعًا إلى نجاح القوة الناعمة المصرية في الوصول إلى المنصب الدولي الرفيع.

تذكرت وأنا أستمع للوزير من على منصة التسليم والتسلم كل مناطق القوة المصرية، وكيف لمست في أسفار كثيرة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا حجم القوة الذي تتمتع به بلاد كانت ولا تزال صاحبة إسهام حضاري عظيم.

وأدركت منذ إعلان فوز أشرف صبحي كيف سيتحول من وزير أدار واحدة من أعقد الوزارات إلى شخصية ذات تأثير دولي؟ وكيف يصبح إطلالة مصرية ووجهًا حضاريًّا يمثل قيم مصر وآدابها وفنونها وتاريخها العريق.

تذكرت واقعة غريبة حدثت معي عندما كنت في زيارة بدعوة رسمية إلى واحدة من أهم دول أوروبا صناعيا، كنت ساعتها مدخنًا شرهًا، وكانت فنادق أوروبا في بداية الألفية الثالثة قد قررت منع التدخين داخل الفنادق.

طلبت من موظف الاستقبال غرفة للمدخنين فكانت المفاجأة.. ممنوع التدخين داخل الفندق تمامًا! فأبديت اعتراضي، وكان هناك موظف خمسيني لاحظ انفعالي فسألني: من أين أنت؟ قلت: من مصر.. هنا تغير كل شيء. صعد الرجل معي إلى غرفتي وفي يده “فوطة مبللة”، ووضعها على جهاز إنذار التدخين، وقال بالحرف الواحد: “أنت مصري من حقك كل شيء.. دخِّن كما تشاء”.

اندهشت لما فعله الرجل غير أنه بدأ يتحدث عن مصر كواحد من العالمين ببواطن أمورها وتاريخها وحضارتها، ويكفي أنه لا يقضي إجازاته هو وأسرته إلا في مصر الحضارة، مصر النور، مصر التاريخ، مصر الضمير الإنساني.

شكرت الرجل على مخالفته للقواعد، وقلت له: أشكرك ولكني أرغب في الالتزام بالقواعد والقوانين، وكنت كلما أردت التدخين أنزل إلى الشارع حيث درجة الحرارة ثمانية تحت الصفر، وكانت هذه الرحلة سببًا في إقلاعي عن التدخين لخمس سنوات.

تذكرت أيضًا وأنا أصطحب ابنتي للدراسة في إحدى جامعات باريس، وكيف ذهبت بها إلى ميدان المسلة وزرنا متحف اللوفر، وكانت ابنتي مندهشة لحجم الإقبال على آثار مصر العظيمة، فلم تشعر حينها بالغربة.. أصبحت لها في باريس ممتلكات حضارية تجعلها مرفوعة الهامة، وأدركت أنها تنتمي إلى حضارة تتزين بها حضارة الغرب وتفتخر.

مصر التي نعيش فيها رمزٌ عظيم في التاريخ الإنساني، مصر التي نشكوها وتشكونا قيمةٌ إنسانية يعرفها القاصي والداني، مصر أكبر من تصورات بعض أبنائها. مصر العظيمة هي التي تتبوأ المواقع العالمية الإنسانية والرياضية والثقافية.

ومصر التي تترأس منظمة اليونسكو وتتولى الآن رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضية بذات المنظمة، هي التي تولت من قبل مناصب ومواقع عظيمة وكان لها حجم تأثير يليق بها وبتاريخها.

تحية من القلب إلى الدكتور أشرف صبحي رئيس اللجنة الحكومية للتربية والرياضة البدنية في اليونسكو، وتحية لكل من ساهم في الوصول إلى هذا الموقع الأهم، وتحية إلى كل إسهام حضاري تقوم به بلادي الأعظم في التاريخ.

