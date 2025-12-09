للعلماء وحدهم

18 حجم الخط

منذ تسع سنوات تحديدًا كانت الفكرة قد بدأت تراود صاحبها، جائزة للبحث العلمي تشجع علماء مصر والعرب على المضي قدمًا في أعمالهم العلمية من أجل وطن يستحق أن يرى علماءه اهتمامًا ورعاية ونقطة ضوء تشير إلى جهودهم من أجل الإنسانية.



بعد عام من ولادة الفكرة بدأ التنفيذ على أرض الواقع، في البداية كانت المشاركات في أغلبها مصرية خالصة وفي العام التالي بدأ توافد الباحثين والعلماء العرب للدخول إلى حلبة سباق علمي يعلي من قدر علماء العرب وباحثيهم في المجالات العلمية والطبية.



عرفت الدكتور محمد ربيع ناصر قبل ثلاثين عامًا عندما بدأ نجمه يلمع في مجال الاستثمار في التعليم، اختار لنفسه مجالًا جغرافيًّا في حدود تربى فيها وترعرع، وخاض معاركه الأولى في الحياة العملية فكانت المنصورة موطن وموقع كفاحه مع التعليم الخاص.



ومحمد ربيع بلا ألقاب هو مواطن مصري حتى النخاع، يألم لما يمس استقرار بلاده ويسعد بإنجازات أبنائه، ويحلم بأجيال جديدة قادرة على حمل لوائه والعبور به بعيدًا إلى مساحات وساحات أكثر رحابة فكان اختياره للتعليم عقيدة وليس مجرد استثمار.



حققت مشروعاته نجاحًا كبير بخلق نموذج تعليمي جاد ومتطور ومبدع يعمل على خلق أجيال تستوعب آفاق المستقبل، فانتقلت تجربته من الدلتا إلى قلب الصعيد في مصر، فكانت جامعة سفنكس بأسيوط ثم وادي النيل كأول جامعة خاصة بمحافظة الفيوم.



ومحمد ربيع الإنسان رجل خلوق، حاسم، متدين، جاد، يعرف ما لله في مال الله، مهموم بما يهتم به كل مصري خصوصًا في المجال التعليمي الذي أصبح فيه رقمًا مهمًّا وفق تصنيفات عالمية، وضعت مؤسساته التعليمية في مصاف الجامعات العالمية المحترمة.



وفي يوم يصبح فيه العلماء هم المقصد وبؤرة الاهتمام، جاءت جائزة محمد ربيع ناصر في نسختها الثامنة هذا العام بتنافس عربي كبير، وصل عدد المتقدمين لها بعد إجراءات الفرز إلى 120 باحثًا مصريًّا وعربيًّا يتنافسون على جوائز العلوم التطبيقية والطبية والزراعية.



وفي حفل مهيب شهدت النسخة الثامنة حضورًا رفيع المستوى من قيادات الدولة والوزراء ورؤساء الجامعات والباحثين من مصر والدول العربية. تصدر الحفل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

كما شارك في الفعالية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور رضا حجازي، والدكتور مفيد شهاب، والفريق مهاب مميش، إلى جانب عدد من كبار رجال الدولة ورؤساء الجامعات المصرية والعربية والعلماء والباحثين والصحفيين والإعلاميين.



ولعل الإقبال المتزايد على مشاركة علماء من كافة الدول العربية يصل بالجائزة التي كانت قبل سنوات قليلة مجرد فكرة فأصبحت الآن واقعًا علميًّا نبيلًا مهمًّا، يضع علماء العرب في مناطق الاهتمام والرعاية وتسليط الضوء على الفئة المجاهدة بحق في طريق تقدم أمتنا العربية.

كلمة الدكتور أسامة الأزهري في حفل توزيع جوائز النسخة الثامنة أشارت بوضوح إلى دور الإنسان في الحياة واختياراته، وكيف يكون هذا الدور نبيلًا وداعمًا في سبيل رفعة الإنسانية كلها.. تحية إلى صديق أصر منذ سنوات أن يختار بعناية فئة تواصل الليل بالنهار من أجل أمتها ليقدم لها جائزة العرفان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.