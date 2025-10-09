ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والشخصية في أمريكا خلال سبتمبر

أظهرت بيانات من شركة «أوبن براند» ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والشخصية الأمريكية طويلة الأمد في سبتمبر الماضي على الرغم من أن تأثير الرسوم الجمركية على الواردات بدا أنه يتلاشى.

وتسبب الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة، والذي دخل الآن أسبوعه الثاني، في تعليق صدور جميع البيانات الاقتصادية الرسمية ونشرها، بما في ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الذي كان من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء المقبل.

حالة سوق العمل والتضخم

وجعل ذلك المستثمرين يعتمدون على البيانات الخاصة بحثا عن أدلة على حالة سوق العمل والتضخم، وفقًا لوكالة «رويترز».

مؤشر أسعار المستهلكين للسلع المعمرة

وقالت شركة «أوبن براند» لتحليل البيانات إن مؤشر أسعار المستهلكين للسلع المعمرة والشخصية ارتفع 0.58% على أساس شهري في سبتمبر بعد ارتفاعه 0.45% في أغسطس.

ويعتمد مقياس الأسعار على مكتبة «أوبن براند» لبيانات تسعير السلع المعمرة والشخصية والترويج، والتي تغطي أكثر من 400 ألف منتج.

أسعار منتجات الاتصالات والعناية الشخصية

كان ارتفاع الشهر الماضي مدفوعًا بزيادة أسعار منتجات الاتصالات والعناية الشخصية والمنتجات الترفيهية، ويعزى ذلك إلى إنهاء إعفاء "الحد الأدنى" في أغسطس، والذي كان يسمح بإعفاء سلع مستوردة تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية.

فيما قال رالف ماكلوفلين، كبير اقتصاديي «أوبن براند»: «إلغاء هذا الإعفاء سيؤثر تحديدًا على المنتجات الأصغر حجما التي يمكن تغليفها ضمن حزم، مثل الهواتف والحواسيب وأجهزة الألعاب ومنتجات العناية الشخصية، ويتضح أن هذه هي فئات المنتجات التي نشهد فيها أسرع وتيرة لارتفاع الأسعار».

لكن أسعار الأجهزة المنزلية بقيت دون تغيير بعد ارتفاع قوي في أغسطس الماضي، وتباطأت مكاسب أسعار منتجات تحسين المنازل.

