أسباب أحمرار العين عند الاستيقاظ، ومتى يجب استشارة الطبيب؟

قد يبدو الاستيقاظ بعيون حمراء أمرا مألوفا لدى الكثيرين، وغالبًا ما يتلاشى هذا الأحمرار تلقائيًا خلال اليوم، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذا العرض البسيط قد يخفي وراءه مشكلات صحية تتطلب تدخل طبي عاجل، خاصة إذا رافقته آلام أو إفرازات غير طبيعية.

فحدد المختصون مجموعة من العلامات التي تستوجب مراجعة طبيب العيون فورًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وهي:

أحمرار لا يستجيب للقطرات الملطفة أو يستمر لعدة أيام.

ألم شديد في العين أو وجع يستمر طوال اليوم.

حساسية مفرطة تجاه الضوء.

تغيرات مفاجئة في الرؤية، مثل الضبابية أو فقدان الرؤية.

أعراض مصاحبة مثل الحمى، الصداع الشديد، الغثيان أو القيء.

الأسباب الشائعة لأحمرار العين الصباحي

تتعدد الأسباب الكامنة وراء ظهور العين المحتقنة بالدم عند الاستيقاظ، وتتراوح بين عوامل بيئية وحالات مرضية دقيقة:

1. الحساسية والمؤثرات البيئية

تعد الحساسية من أبرز الأسباب، حيث يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات مثل الغبار، وبر الحيوانات الأليفة، وحبوب اللقاح، كما أن النوم مع الحيوانات الأليفة أو عدم غسل الوجه قبل النوم يزيد من فرص حدوث استجابة التهابية تؤدي لاحمرار العين وانتفاخها.

2. قلة النوم وإجهاد الشاشات

يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض إنتاج الدموع وزيادة تدفق الدم للعين، مما يسبب جفاف واحمرار يزول عادة مع الراحة، كما تساهم "متلازمة الرؤية الحاسوبية" في تفاقم المشكلة؛ فالتحديق الطويل في الشاشات يقلل من معدل الرمش، مما يحرم العين من الترطيب اللازم.

3. انقطاع التنفس أثناء النوم

مستخدمو أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر قد يعانون من احمرار العين إذا كان القناع لا يثبت بإحكام، حيث يتسرب الهواء مباشرة نحو العينين مما يؤدي لتجفيفهما بشدة خلال الليل.

حالات طبية تستدعي الحذر

التهاب القزحية (Uveitis)

هو التهاب في الطبقة الوسطى من العين، ويعد حالة خطيرة قد تسبب تلف دائم إذا لم تعالج، وغالبًا ما يرتبط بأمراض مناعية ذاتية ويصاحبه ألم وحساسية للضوء ورؤية "عوامات" أمام العين.

مشاكل الجفون

مع التقدم في العمر، قد ينقلب الجفن للداخل (Entropion) مما يجعل الرموش تحتك بسطح العين، كما توجد حالة تسمى "متلازمة الجفن الارتخائي" الشائعة لدى الرجال ومن يعانون من زيادة الوزن، حيث يرتخي الجفن ويحتك بالوسادة أثناء النوم، مما يؤدي لتهيج شديد عند الاستيقاظ.

النزف تحت الملتحمة

رغم مظهره المزعج، إلا أنه عادة ما يكون غير مؤلم وينتج عن انفجار وعاء دموي صغير بسبب العطس أو السعال أو رفع أثقال، وغالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه.

الارتباط بالأمراض المزمنة

لا يقتصر احمرار العين على مشاكل الرؤية فقط، بل قد يكون مرآة للصحة العامة:

المياه الزرقاء الحادة (الجلوكوما): تسبب احمرار وألم شديد نتيجة ارتفاع ضغط العين المفاجئ، وهي حالة طبية طارئة قد تسبب فقدان البصر سريعًا ويصاحبها صداع وغثيان.

التهاب المفاصل الروماتويدي: كونه مرض مناعي يسبب الالتهاب في المفاصل، فإنه قد يهاجم أنسجة العين أيضًا، مسبب احمرار مزمن وحساسية للضوء.

