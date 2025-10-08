وحدة أورام العيون بقصر العيني تقدم خدمات تشخيص وعلاج متكاملة بالمجان

تعد وحدة أورام العيون بكلية طب قصر العيني واحدة من أبرز المراكز المتخصصة في مصر والشرق الأوسط في مجال تشخيص وعلاج أورام العيون للكبار والأطفال، وتعمل تحت رعاية وإشراف الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وتعتمد على جهود الأساتذة والخبراء.

وتُعد هذه الوحدة التخصصية المستحدثة، التابعة لقسم طب العين وجراحتها بكلية الطب جامعة القاهرة ومقرها في قسم 12 بمستشفى المنيل الجامعي قبلي، أول وحدة متخصصة في مجال أورام العيون على مستوى الجامعات المصرية تقدم خدمة طبية متكاملة بالمجان لجميع المرضى من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتأسست في يونيو 2019 تحت قيادة الدكتور هاني حمزة، وتضم مجموعة متميزة من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين ذوي الخبرة في مجال تشخيص وعلاج أورام العيون، وتعمل تحت إشراف الدكتور حاتم سعيد رئيس قسم الرمد، وإدارة رئيس الوحدة الدكتور هاني حمزة.

ويتكون فريق الإشراف على الوحدة من نخبه من الأساتذة في مقدمتهم الدكتور أيمن خطاب، الدكتور سامح الأغا، كما تضم الوحده الدكتور مصطفى الحلو، شضضالدكتور تامر مكي، الدكتور دينا حسام، بجانب خبرات متميزه من اساتذه الوحده، الأطباء، وتم تجهيزها بالكامل بأحدث الأجهزة والآلات بالمجهودات الذاتية والتبرعات.

تطوير وحدة أورام العيون بقصر العيني

وقد شهدت الوحدة تجهيزات وتطويرًا مستمرًا شمل إنشاء منظومة رقمية لحفظ بيانات المرضى (Comrec) لضمان الدقة وسهولة الرجوع إليها، وشراء أحدث الأجهزة الطبية مثل جهاز الموجات فوق الصوتية (Sonomed Vupad) وكاميرا تصوير الجزء الأمامي للعين (Optimed Aurora) وجهاز تصوير قاع العين بالألوان والصبغة (Eidon FA)، فضلًا عن توفير العدسات وأجهزة فحص قاع العين المتقدمة ومستلزمات الجراحات الدقيقة والأقراص المشعة من نظير الروثينيوم بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية وأدوية الحقن الكيماوي داخل العين وجهاز الليزر الحراري وأسـطوانات النيتروجين للكي بالتبريد، كما يجري التعاقد حاليًا لشراء أجهزة جديدة مثل المصباح الشقي المزود بكاميرا (Photo-slitlamp) والتصوير المقطعي واسع المدى (Wide Field OCT) لرفع كفاءة الوحدة.

وتستقبل الوحدة جميع الحالات المشتبه إصابتها بأورام العيون من مختلف المحافظات وبعض الدول العربية وتفحصها مجانًا، كما تقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل التشخيص والفحوصات واتخاذ القرار العلاجي وفق أحدث التوصيات العالمية والمتابعة المستمرة بعد العلاج، وقد تميزت بعلاج أورام العين باستخدام الأقراص المشعة (Nuclear Plaques) بالمجان، وهي من المراكز القليلة جدًا التي توفر هذه الخدمة رغم ارتفاع تكلفتها، إضافة إلى علاج الأورام بالليزر الحراري والكي بالتبريد والحقن الموضعي والجراحة الإشعاعية بسكين جاما إلى جانب الاستئصال الجراحي عند الحاجة. كما أنشأت الوحدة قسمًا خاصًا للتعامل مع حالات الأطفال المصابين بريتينوبلاستوما مع تنسيق كامل مع أقسام الأشعة والأورام في قصر العيني والمعهد القومي للأورام لتوفير التشخيص والعلاج المتكامل.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية استقبلت الوحدة أكثر من 550 حالة جديدة مشتبه بها، وأجرت ما يزيد عن 1500 فحص بالموجات الصوتية و1000 تصوير لقاع العين و100 تصوير مقطعي للشبكية، وتم علاج 515 حالة أورام عين متقدمة ومختلفة، منها 192 حالة باستخدام الأقراص المشعة بالكامل مجانًا، كما عالجت الوحدة 182 حالة ميلانوما مشيمية خبيثة بينها 77 حالة بالأقراص المشعة و80 حالة بالاستئصال الجراحي وزرع كرات صناعية تجميلية، بالإضافة إلى علاج 217 حالة ريتينوبلاستوما للأطفال باستخدام الحقن الكيماوي العام والموضعي والأقراص المشعة والليزر مع إجراء فحوص شاملة تحت التخدير العام لجميع الحالات، إلى جانب تشخيص وعلاج 45 حالة أورام سطح العين و96 حالة أورام الأوعية الدموية وأورام أخرى باستخدام أحدث التقنيات.

ولم يقتصر دور الوحدة على الجانب العلاجي فقط بل امتد إلى البحث العلمي حيث نشرت أبحاثًا دولية مرموقة (3 أوراق منشورة وجارٍ نشر 8 أخرى) وشاركت بتميز في مؤتمرات عالمية مثل ARVO وسجلت رسالتين دكتوراه وثلاث رسائل ماجستير، كما نظمت ورش عمل ودورات تدريبية لأطباء العيون في مصر لنقل الخبرات وتطوير الكفاءات، وأرسلت بعثات تدريبية إلى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واستقدمت خبراء أجانب للمشاركة العلمية، مع التعاون مع كليات الطب في مصر مثل جامعة الإسكندرية لنقل خبرات العلاج بالأقراص المشعة.

ويحرص القائمون على الوحدة على إعداد الكوادر الطبية من خلال إشراك شباب الأطباء والمدرسين المساعدين في عمل الوحدة لاكتساب الخبرات العملية والنظرية، وعقد اجتماعات علمية دورية والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية لعرض الحالات ومناقشة أحدث طرق العلاج، إلى جانب إنشاء صفحة رسمية على موقع فيسبوك لنشر التوعية وتقديم محتوى علمي للأطباء الشباب

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص إدارة الكلية والمستشفيات على توفير رعاية طبية متكاملة ومجانية لجميع مرضى أورام العيون ودعم الكوادر الطبية الشابة بالأدوات والتدريب اللازمين لاستدامة هذا التميز.

