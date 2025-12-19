الجمعة 19 ديسمبر 2025
خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير وسط الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرية المغير بقضاء رام الله وسط الضفة الغربية.

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة

وفي وقت سابق من الثلاثاء الماضي، استشهد فلسطيني وأصيب آخر، برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية تقوع محمد البدن قوله، إن "الشاب مهيب أحمد جبريل 19 عاما استُشهد، برصاص مستعمر في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم".

وأفاد البدن بأن، "جريمة الاستشهاد وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح 16 عاما، حيث تفرّق المشيعون، وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجّل أحد المستعمرين من مركبته ويُطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة".
 

تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه بحق المواطنين

وأشار إلى أن "الشهيد جبريل هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في بلدة تقوع، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه بحق المواطنين"، مُطالبًا المجتمع الدولي بـ "التدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق المدنيين".

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم فتاة وأسرى محررون.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة دعاء جرارعة، بعد دهم منزل عائلتها في بلدة عصيرة الشمالية في نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، عبر حاجز "دير شرف" و"صرة" العسكريين، وشنت حملة اعتقالات طالت أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم شقيقان.

