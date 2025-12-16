الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم فتاة في الضفة الغربية

18 حجم الخط

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم فتاة وأسرى محررون.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة دعاء جرارعة، بعد دهم منزل عائلتها في بلدة عصيرة الشمالية في نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، عبر حاجز "دير شرف" و"صرة" العسكريين، وشنت حملة اعتقالات طالت أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم شقيقان.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين بينهما الأسير المحرر محمد ناصر عقب مداهمة منزله في بلدة عتيل؛ كما شنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين والمحال التجارية.

قوات الاحتلال تقتحم بلدات في رام الله

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد شمالي شرق رام الله والمزرعة الغربية شمال غرب المدينة، بالإضافة لـكوبر شمالا وسط مداهمات واسعة.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، واقتحمت منزلًا في شارع عمان بالمدينة، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

إصابة 5 فلسطينيين على يد مستوطنين

إلى ذلك، أُصيب خمسة أفراد من عائلة واحدة جراء اعتداء المستوطنين عليهم في منطقة العوجا في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال حارة الجعبري في المدينة، وصادرت عدة مركبات من بلدة بني نعيم، شرقي المدينة، بدعوى عدم الترخيص.

تحذيرات من التوسعات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

وحذرت جريدة "ذا جارديان" البريطانية في تحقيق سابق من توسع الإمبريالية الإسرائيلية في المنطقة من خلال خرق وقف إطلاق النار، والقصف المتواصل لمناطق متفرقة في الشرق الأوسط، والتوغلات البرية، وتزايد عدد القتلى، حيث يتواصل الهجوم الإسرائيلي من الضفة الغربية إلى سوريا وحتى لبنان.

وقالت الجريدة إن "الإمبريالية الإسرائيلية تتوسع في الضفة الغربية، حيث أجبرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين على ترك منازلهم هذا العام في نمط وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي يجب التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.