قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، وسط حالة من التوتر والتصعيد الأمني في المنطقة، مع انتشار مكثف للجنود والمركبات العسكرية في الشوارع الرئيسية.


كما كشفت تقارير إخبارية بأن مستوطنين يضعون بوابة حديدية في وادي كفر نعمة غرب رام الله.
 

كان طيران الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، استهدف شرق دير البلح داخل الخط الأصفر وسط قطاع غزة.


كما أفادت تقارير إخبارية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على بني سهيلا في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 

