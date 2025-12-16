الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خارج الحدود

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة

جرائم مستوطنين بالضفة،
جرائم مستوطنين بالضفة، فيتو
 استشهد فلسطيني وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

جريمة الاستشهاد وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح 

 ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية تقوع محمد البدن قوله، إن "الشاب مهيب أحمد جبريل 19 عاما استُشهد، اليوم برصاص مستعمر في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم".

وأفاد البدن بأن، "جريمة الاستشهاد وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح 16 عاما، حيث تفرّق المشيعون، وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجّل أحد المستعمرين من مركبته ويُطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة".

تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه بحق المواطنين

وأشار إلى أن "الشهيد جبريل هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في بلدة تقوع، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه بحق المواطنين"، مُطالبًا المجتمع الدولي بـ "التدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق المدنيين".

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم فتاة في الضفة الغربية

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم فتاة وأسرى محررون.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة دعاء جرارعة، بعد دهم منزل عائلتها في بلدة عصيرة الشمالية في نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، عبر حاجز "دير شرف" و"صرة" العسكريين، وشنت حملة اعتقالات طالت أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم شقيقان.

