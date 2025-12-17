الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ياسين بونو يتحدى: المغرب قادرة على التتويج بأمم أفريقيا وندرك حجم المسئولية

بونو
بونو
18 حجم الخط

أكد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، أن استعدادات “أسود الأطلس” تمر في أجواء إيجابية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين والجهاز الفني تدرك بحجم المسئولية الملقاة على عاتقها قبل خوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستحتضنها المملكة المغربية.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

تصريحات قوية لياسين بونو قبل أمم إفريقيا 

وأوضح بونو، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن اللعب على أرض الوطن وأمام الجماهير يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا، حيث قال: “الظروف الحالية تبعث على التفاؤل، والجميع داخل المجموعة يشعر بالمسؤولية المطلوبة لإنجاح المشاركة في البطولة”.

وأضاف حارس المنتخب المغربي أنه يتذكر، منذ صغره، متابعته لمشاركات المغرب في البطولات الدولية، سواء في كأس العالم أو كأس أفريقيا، مبرزًا أن تنظيم هذا الحدث القاري بالمغرب يشكل لحظة خاصة لكل اللاعبين.

وختم بونو تصريحه بالتأكيد على ثقة المجموعة في قدرتها على تقديم مستوى يليق بتطلعات الجماهير المغربية، التي ستكون، حسب قوله، سندًا حقيقيًا للمنتخب في جميع مبارياته.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تضم منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر حيث يحلم أسود الأطلس تقديم عروض قوية وحصد اللقب الثاني في تاريخهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أس الأمم الأفريقية البطولات الدولية التتويج بأمم أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم

مواد متعلقة

حكيمي في المركز الأول، فيفا يكشف اختيارات محمد صلاح في جائزة ذا بيست

البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا، منتخب مصر يفوز على نيجيريا 2-1 وديا

فيفا يطرح فئة أسعار جديدة لمشجعي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم

مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى نيجيريا (صور)

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

أنتوا ما بتحترموش حد؟! انفعال عجوز صعيدي على فتاة في المترو يثير الجدل (فيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

حريق مأساوي ينهي حياة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم «اللي بالي بالك» (فيديو)

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكك الحديدية تدفع بمهندسين لمعاينة موقع خروج قطار عن القضبان بالحامول في المنوفية (فيديو)

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads