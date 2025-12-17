ياسين بونو يتحدى: المغرب قادرة على التتويج بأمم أفريقيا وندرك حجم المسئولية

18 حجم الخط

أكد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، أن استعدادات “أسود الأطلس” تمر في أجواء إيجابية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين والجهاز الفني تدرك بحجم المسئولية الملقاة على عاتقها قبل خوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستحتضنها المملكة المغربية.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

تصريحات قوية لياسين بونو قبل أمم إفريقيا

وأوضح بونو، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن اللعب على أرض الوطن وأمام الجماهير يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا، حيث قال: “الظروف الحالية تبعث على التفاؤل، والجميع داخل المجموعة يشعر بالمسؤولية المطلوبة لإنجاح المشاركة في البطولة”.

وأضاف حارس المنتخب المغربي أنه يتذكر، منذ صغره، متابعته لمشاركات المغرب في البطولات الدولية، سواء في كأس العالم أو كأس أفريقيا، مبرزًا أن تنظيم هذا الحدث القاري بالمغرب يشكل لحظة خاصة لكل اللاعبين.

وختم بونو تصريحه بالتأكيد على ثقة المجموعة في قدرتها على تقديم مستوى يليق بتطلعات الجماهير المغربية، التي ستكون، حسب قوله، سندًا حقيقيًا للمنتخب في جميع مبارياته.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تضم منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر حيث يحلم أسود الأطلس تقديم عروض قوية وحصد اللقب الثاني في تاريخهم.

