الوطنية للإعلام تهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة التربية البدنية والرياضة

وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رسالة تهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب اختياره رئيسًاللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة في اليونسكو.

وأكد المسلماني في التهنئة على أن هذا الاختيار الدولي المشرّف يضيف إلى رصيد الدولة المصرية صفحة جديدة من الحضور الفعال في المؤسسات الدولية.

إنّ اختيار شخصية مصرية لقيادة لجنة حكومية بالغة الأهمية في منظمة اليونسكو … يؤكد الثقة في القدرات المصرية ويجسد ما تبذله الدولة من جهود لاستعادة قوتها الناعمة، وتعزيز دورها في المحافل الدولية، وترسيخ رسالتها الحضارية.

أشرف صبحي رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

فاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد مساء أمس الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي المنتخب للجنة.

وحضر الاجتماع ممثلًا عن مصر السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الأصوات.

اللجنة الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

تُعد لجنة CIGEPS إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابهم وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو، بحيث يمثل كل مجموعة 3 دول، وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب، وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، مصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.

