المسلماني ينعي الناشر محمد هاشم بكلمات مؤثرة ويكشف كواليس أول لقاء بينهما

نعى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الناشر محمد هاشم الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وقال “المسلماني” خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك:" رحيل الناشر الكبير محمد هاشم خبر مباغت ومحزن، تعرفت علي الراحل الكريم في مقتبل حياتي، عبر الكاتب الصحفي إبراهيم منصور، لقد واكب صعود دار ميريت التي أسسها محمد هاشم تخرجنا في الجامعة، ودخولنا معترك الحياة الصحفية والثقافية، نشر لي الأستاذ هاشم كتابين في دار ميريت في أوائل الألفية، وقد أدّي هذا إلي المزيد من المودة والتواصل.

وأضاف:" كنت أقول له دائمًا أنت وأنا ننتمي لمدرستين مختلفتين، فأنا أتصرف كأهرامي طوال الوقت، وأنت علي الجانب الآخر، وفي أفضل حالات تركيزك فأنت نصف فوضوي، كان هاشم ودودًا للغاية، وكانت شبكة صداقاته واسعة ومتباعدة وربما متناقضة، وفي بعض الأحيان بدأ لي أنه صديق لقرابة المليون شخص.

وتابع "المسلماني:" كانت بعض أفكاره موضع جدل ونقاش أكثر من مرة، ولكنه بعد ذلك كان ينسي، ويستأنف المودة بعدما يسقط من الذاكرة أي اختلال.

مجال النشر المستقل بمصر والعالم العربي

ويُعد محمد هاشم أحد أبرز الأسماء المؤثرة في مجال النشر المستقل بمصر والعالم العربي، وصاحب دار ميريت للنشر.

قدم محمد هاشم موجة كاملة من الكتاب والأدباء، كان جريئًا في المغامرة بهم والنجاح معهم، واليوم فإنه يترك أثرًا مميزًا لناشر شارك في صناعة المشهد الثقافي طيلة ربع القرن.، رحم الله الناشر العزيز محمد هاشم خالص العزاء لأسرته ومحبيه.

وقد أثار خبر وفاة الناشر محمد هاشم حالة واسعة من الحزن داخل الأوساط الثقافية، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة في تطوير حركة النشر.

معلومات عن الناشر الراحل محمد هاشم بعد رحيله

- ولد عام 1958 في مدينة طنطا.

- بدأ حياته كصحفي ومؤلف.

- أسس هاشم دار ميريت عام 1998، لتصبح خلال سنوات قليلة واحدة من أهم دور النشر المستقلة في مصر، بعدما احتضنت أعمالًا أدبية جدلية وقدّمت أصواتًا شابة صارت من أبرز كتاب الساحة.

- فاز بجائزة «جيري لابير» لحرية النشر من اتحاد الناشرين الأميركيين عام 2006

- امتلك هاشم حضورًا لافتًا في الحركة الثقافية، حيث جمع بين الكتابة والعمل الصحفي والنشر.

- ارتبط اسمه بإصدارات أحدثت نقاشات واسعة، ما رسخ مكانته كأحد أبرز الناشرين في مصر.

