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مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 للموظفين وطلاب المدارس

مواعيد الإجازات الرسمية
مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 للموظفين وطلاب المدارس
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أيام قليلة تفصلنا علي بداية العام الجديد2025، ويبحث العاملين في الجهاز الإداري للدولة حول مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 للموظفين وطلاب المدارس.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 للموظفين وطلاب المدارس.

مواعيد الإجازات الرسمية
مواعيد الإجازات الرسمية

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 

 

وتضمنت مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 للموظفين وطلاب المدارس مايلي:

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.
25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير.
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.
31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر المبارك.
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم.
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
1 مايو الخميس عيد العمال.

 الإجازات الرسمية
 الإجازات الرسمية


5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

 الإجازات الرسمية
 الإجازات الرسمية

 الإجازات الرسمية  2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن:

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025)

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

مواعيد الإجازات الرسمية
مواعيد الإجازات الرسمية

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

الإجازات المرضية للموظفين 

وشملت الإجازات المرضية عن طريق القومسيون الطبي ما يلي:

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من التأمين الصحي.

مواعيد الإجازات الرسمية 2025
مواعيد الإجازات الرسمية 2025

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية لثاني مرة لمدة 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.

- إذا أراد الموظف الحكومي الحصول على إجازة مرضية للمرة الثالثة، خلال مدة خدمته، فيحق له الحصول على إجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من 50 عامًا، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز السن المذكورة.

 الإجازات الرسمية 2025
 الإجازات الرسمية 2025

إجازة مرضية استثنائية

إجازة مرضية استثنائية بأجر قيمته 75%  وشملت ما يلي:

- إذا استمر مرض الموظف، وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، يمنح إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير القومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.

- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عامًا، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها «3 ثم 3 أشهر»، يتقاضى 75% من الأجر الوظيفي له.

- إذا استمر الموظف مصابًا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من القومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي إنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

مواعيد الإجازات الرسمية 2025
مواعيد الإجازات الرسمية 2025

- إذا استمر الموظف المريض مصابًا بمرض يصنف على أنه مزمن لا يرجى شفاؤه بعد مرور عام، يحدد القومسيون الطبي، ما إذا كان مرضًا يرجى شفاؤه أم لا، ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.

 

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